Stuttgart (ots) - Das Fahndungs- und Präventionsmagazin heute,Montag, 3. Juni 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen / ModerationFatma Mittler-SolakDie geplanten Themen der Sendung:Eleganter Herr auf Beutezug: Schicker Senior täuscht Banken Einseriös wirkender Mann hat in ganz Deutschland mit gefälschtenAusweisen mehrere 10.000 Euro von fremden Konten gestohlen. Auch eineSparkassenangestellte in Ilshofen bei Schwäbisch Hall schöpfte keinenVerdacht, da das elegante Auftreten zum gut gefüllten Konto passte,von dem der Senior eine große Summe abhob. Der Betrug wurde erstentdeckt, als sich der eigentliche Kontoinhaber meldete. Die Polizeibittet bei der Fahndung nach dem Betrüger um Mithilfe.Überrumpelt, gefesselt, ausgeraubt - ein Überfall am helllichtenTag in Karlsruhe Bei einem bewaffneten Raubüberfall im KarlsruherVillenviertel Rüppurr stahlen zwei vermummte Männer Bargeld, Gold undSchmuck und ließen die Eigentümer sowie die Haushälterin gefesseltzurück. Beim Verlassen des Hauses wurden sie ohne Vermummung von derÜberwachungskamera fotografiert. Die Polizei hofft auf Hinweise ausder Bevölkerung.Abgelenkt und abgezockt - warum Trickdiebe Supermärkte superfinden Viele Kundinnen und Kunden lassen beim Einkaufen im Supermarktihre Wertsachen unbewacht im Einkaufswagen zurück und werden soleicht Opfer von Dieben. Mit Ablenkungstricks machen die Täter auchbei aufmerksamen Einkäufern Beute. In einem Stuttgarter Supermarktzeigt ein Showdieb "Kriminalreport Südwest" die fiesen Maschen derTrickdiebe.Falsche Versprechen, spätes Erwachen - der Betrug mit angeblichenGewinnen Mit einer perfiden Masche bestehlen derzeit Trickbetrüger imSüdwesten ihre Opfer um mehrere Tausend Euro: Ein angeblicher Notarinformiert telefonisch über einen hohen Geldgewinn bei einemGewinnspiel. Bevor die Summe ausbezahlt werden könne, müsse derGewinner jedoch zunächst Transfergebühren aus dem Ausland,Kurierdienste und Anwaltskosten bezahlen. Bei den Telefonaten gehendie rhetorisch geschulten Täter so trickreich vor, dass ihre Opferkeinen Verdacht schöpfen. Mit dieser Masche erbeuten organisierteBanden jedes Jahr viele Millionen Euro. "Kriminalreport Südwest"zeigt zwei Fälle der Kriminalpolizei Esslingen.Spuren der Gewalt - wie Rechtsmediziner bei Verletzten wichtigeBeweise sichern Rechtsmediziner obduzieren nicht nur toteVerbrechensopfer, sondern untersuchen auch Gewaltopfer. DieDokumentation der Verletzungen ist ein wichtiges Beweismittel gegendie Täter. In Heidelberg ist das die Aufgabe der Gewaltambulanz amUniversitätsklinikum.Kampf dem Dreck - ein Tag mit den Saarbrücker MülldetektivenAngela Herrenschmidt und Dietmar Frank durchsuchen im Auftrag derSaarbrücker Umweltstreife illegal entsorgten Müll. Sie fahnden nachHinweisen auf die Täterin oder den Täter. Ein Schreiben, das dieAdresse enthält, kann zum Beispiel auf die richtige Spur führen. Einschmutziger Job - für Herrenschmidt und Frank jedoch eineHerzensangelegenheit, denn sie wollen ihre Stadt sauber halten.Endstation Handschellen - wie eine Freiburgerin hilft, einen Diebzu stellen Die Freiburgerin Annette Schürmann beobachtet im Zug, wieein älterer Mann bestohlen wird. Der Täter verschanzt sich auf derToilette, wird jedoch am nächsten Bahnhof festgenommen. DasDiebesgut, ein Computertablet, bekommt der Bestohlene zurück und istder Alltagsheldin sehr dankbar.