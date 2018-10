"Betrogen und verraten": WDR-Dokumentation begleitet Opfer des Bottroper Apothekerskandals

Köln (ots) -"Dass dieser Mensch zwei Gesichter hat, macht mich sprachlos. Bisheute frage ich mich, ob es wirklich reine Profitgier war oder etwasanderes. Sowas kann auch woanders passieren, weil die Kontrollen jaimmer noch nicht so ausgeweitet sind, dass da nicht auch andereApotheker vielleicht ein Geschäft wittern", sagt Christiane Piontek.Sie ist eine von rund 4000 Patientinnen und Patienten, die vomBottroper Apotheker Peter Stadtmann gepanschte Krebsmedikamenteerhielten. Filmemacher Tilman Wolff hat für die WDR-Dokumentation"Betrogen und verraten - Die Krebspatientinnen des BottroperApothekers" (Das Erste, 8.10.2018, 23.30 bis 0.15 Uhr, danach einJahr lang in der Mediathek) drei Betroffene ein halbes Jahr langbegleitet. Der Film lässt sie erstmals ausführlich zu Wort kommen undordnet die Ängste und den Schaden ein, den der Fall weit über Bottrophinaus angerichtet hat.Wie Christiane Piontek hofften die Nebenklägerinnen alle, durchChemotherapie ihren Tumor besiegen zu können und mussten schließlicherfahren, dass sie in einen der größten ArzneimittelskandaleDeutschlands geraten waren. Zigtausende chemotherapeutische Präparateder "Alten Apotheke" in Bottrop waren unterdosiert oder enthieltenkeinerlei Wirkstoff. Peter Stadtmann hatte die Krankenkassen betrogenund das Vertrauen tausender Krebspatientinnen missbraucht. Im Julidieses Jahres wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt und erhieltein lebenslanges Berufsverbot.Heike Benedetti, Krebspatientin aus Bottrop, organisiert regelmäßigDemonstrationen vor der Apotheke. Für sie ist der Fall mit dem Urteilnoch lange nicht vorbei: "Ich warte nicht, bis da eine Grasnarbedrüber gewachsen ist, was ja von den meisten gewünscht wird. Dann binich die Ziege, die die Grasnarbe wegfrisst. Ich muss da dranbleibenund ich möchte, dass noch vieles aufgeklärt wird, damit so etwas niewieder passiert."Markus Gehling, Pastoralreferent aus Voerde, bekam seine Krebsmittelgegen ein Lymphom ebenfalls aus der "Alten Apotheke" und hat in derAdventszeit 2017 einen Gedenkgottesdienst für die Krebspatientinnenin der St. Cyriakus Kirche in Bottrop ausgerichtet. Für ihn hatStadtmann "das Vertrauen der Menschen in die Medizin auf Dauereinfach kaputt gemacht".WDR-Redaktion: Claudia HeissFotos finden Sie unter www.ard-foto.deAngemeldete Journalistinnen und Journalisten finden den Film ab dem5. Oktober 2018 im Vorführraum von Das Erste und WDR(www.presse.wdr.de).Pressekontakt:Stefanie SchneckWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell