Mainz (ots) - Zwei betroffene Flüchtlinge klagen gegen ihreRückführung nach Griechenland im Rahmen des von Horst Seehoferausgehandelten Verwaltungs-Abkommens zwischen Griechenland undDeutschland. Das bestätigte die Organisation Pro Asyl dem ARD-Magazin"Report Mainz" auf Anfrage. Der Bundesinnenminister hatte im Augustnach erbittertem Streit in der Großen Koalition ein Abkommen mitGriechenland geschlossen, das die Rückführung von bereits inGriechenland registrierten Asylbewerbern von derdeutsch-österreichischen Grenze nach Griechenland vorsieht. Bislangsind nach Angaben des Bundesinnenministeriums vier Asylbewerber gemäßdem Abkommen nach Griechenland abgeschoben worden.Ein betroffener Syrer wurde nach Angaben von Pro Asyl im Septembernach Griechenland zurückgeführt, obwohl er in Deutschland einenAsylantrag gestellt habe. In Griechenland sitzt er seit nunmehr knapp60 Tagen in Abschiebehaft. Ein weiterer Asylbewerber wurde im Oktobernach Grenzübertritt über die deutsch-österreichische Grenze im Rahmendes Verwaltungsabkommens nach Griechenland abgeschoben. Auch er hattenach Angaben von Pro Asyl versucht, in Deutschland einen Asylantragzu stellen. Die Europäische Asylbehörde stufte ihn in Griechenlandals traumatisiert ein. Er hält sich mittlerweile in Athen auf. BeideBetroffene klagen nun gegen ihre Rückführungen. Pro Asyl möchte nacheigenen Angaben ein grundsätzliches Urteil zur Rechtmäßigkeit desSeehofer-Abkommens erreichen.Bisher war dieses Abkommen dem Wortlaut nach nicht bekannt. DemARD-Magazin "Report Mainz" liegt nun eine Ausfertigung des Vertragsvor. Darin heißt es unter anderem, dass sich Deutschland im Gegenzugzu den Rückführungen nach Griechenland bereit erklärt, bis zu 600Fälle von Familienzusammenführungen, die vor dem 1.8.2018 anhängigwaren, abzuschließen. Außerdem erklärt sich Deutschland bereit,aktuelle Anträge auf Familienzusammenführung wieder innerhalb dervorgeschriebenen Fristen zu bearbeiten. Bislang wurden diese Fristenhäufig nicht eingehalten.Das Bundesinnenministerium teilt auf Anfrage von "Report Mainz"schriftlich mit, dass aufgrund des Abkommens mit Griechenland derAbbau der Altfälle schneller als ursprünglich vorgesehen erfolge. Inden Monaten September und Oktober 2018 seien insgesamt 819 Personenvon Griechenland nach Deutschland überstellt worden, erfahrungsgemäßhandele es sich bei 90 Prozent solcher Fälle umFamilienzusammenführungen gemäß Dublin-Verordnung. Die im Abkommenmit Griechenland geregelten maximal 600 Fälle vonFamilienzusammenführungen nach Deutschland pro Monat erfolgtenunabhängig vom im Koalitionsvertrag festgelegten Kontingent von 1000nachzugsberechtigten Familienangehörigen monatlich.Der Asylrechtsexperte Constantin Hruschka vom Max-Planck-Institutfür Sozialrecht in München hat das schriftliche Abkommen geprüft.Seiner Bewertung nach wird mit dem Abkommen die geltende DublinIII-Verordnung umgangen. Das Abkommen setze eine automatischeRückübernahmeverpflichtung Griechenlands voraus. Dies sei derzeitaber nicht geltendes Recht. "Dieses Verwaltungsabkommen versucht,eine rechtswidrige Praxis zu etablieren." Pro Asyl teilt "ReportMainz" schriftlich mit, das Abkommen hebele rechtsstaatlicheGarantien aus. Schutzsuchende würden zurückgewiesen, ohne dassrechtsstaatliche Mittel dagegen zur Verfügung stünden.