Kiel (ots) -Am Mittwoch, den 11. Januar 2017 um 10 Uhr, wird derBetriebsstofftransporter "Spessart" seinen Heimathafen in Kielverlassen, um der "Standing NATO Maritime Group 1" (SNMG1)beizutreten. Mitte des letzten Jahres nahm die "Spessart" vier Monatean der EU-geführten Operation "Atalanta" teil.Die Aufgaben des Verbands sind vor allem Kontrolle und Schutzstrategisch wichtiger Seewege. Dazu operiert er vor allem imNordatlantik und der Nordsee, kann bei Bedarf aber sofort in andereKrisengebiete verlegt und dort eingesetzt werden. Die Besatzung der"Spessart" sieht dem kommenden Einsatz mit Spannung entgegen. "Wirfreuen uns auf die kommenden Manöver und sind bereit unseren Teil zuleisten", so Kapitän Rolf-Heinrich von Bebern (50) zum bevorstehendenEinsatz.Die Hauptaufgabe der "Spessart", wird das Betanken sowie dieVersorgung mit Frischwasser und Schmierstoffen anderer Schiffe derSNMG1 sein. Die "Spessart" wird sich am Freitag, den 13. Januar 2017,dem Verband in Oslo anschließen. Bereits zwei Tage vorher wird dienorwegische Fregatte "Roald Amundsen" neues Flaggschiff der SNMG1.Sie wird das Kommando von der spanischen Fregatte "Almirante Juan deBorbón" nach rund drei Monaten übernehmen.Der Betriebsstofftransporter "Spessart" wird mit seiner Besatzungvoraussichtlich Ende Mai 2017 in Kiel zurückerwartet.HintergrundinformationenDie Standing NATO Groups sind die ständigen multinationalenmaritimen Reaktionsverbände, welche sicherstellen, dass die NATOschnell und flexibel operieren kann.Um ihre Einsatzbereitschaft und Operationsfähigkeit zu erhalten,nehmen die Flottenverbände jährlich an verschiedenen nationalen undinternationalen Übungen teil.Die Standing NATO Maritime Group 1 wurde bereits 1967 unter demNamen Standing Naval Force Atlantic gegründet, im Januar 2005 erhielter seine jetzige Bezeichnung.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Betriebsstofftransporter'Spessart' läuft zur 'Standing NATO Maritime Group 1' aus"eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Mittwoch, den 11. Januar 2017. Eintreffen bis spätestens 9.15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Str. 17a, 24106 Kiel(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 10. Januar2017; 15 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter derFax-Nummer +49(0)431/ 71745-1412 zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTel.: +49 (0) 431/ 71745-1410/ 1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell