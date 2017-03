Betriebsrenten: Intelligente Absicherung besser als starre Garantien / Rechenmodell von Aon Hewitt: Zielrente bietet deutliche Vorteile für Betriebsrentner und Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) - In der betrieblichen Altersversorgungfindet ein Paradigmenwechsel statt. Künftig wird es Modelle geben,bei denen der Arbeitgeber nicht mehr die Höhe der Rente garantierenmuss, sondern nur noch die Zahlung der Beiträge. Das löst bei manchemSorgen aus. Die sind jedoch unbegründet, wie jetzt Dr. Torsten Köpkevon Aon Hewitt auf der Handelsblatt Jahrestagung betrieblicheAltersversorgung anhand eines Rechenmodells demonstrierte."Garantien erzwingen eine extrem konservative Anlagestrategie undkosten deshalb viel Geld", stellt Köpke klar. Fallen sie weg, lassensich die Chancen des Kapitalmarktes wesentlich besser nutzen.Außerdem müssen die Leistungen nicht extrem vorsichtig festgelegtwerden, was zu dauerhaft sehr niedrigen Rentenhöhen führt. In seinerBeispielrechnung wird aus 1.000 Euro jährlicher Einzahlung über 35Jahre beim Zielrentenmodell eine Betriebsrente von 4.000 Euro proJahr. Wird auf der Basis einer Garantie gerechnet, ergibt sich trotzeinkalkulierter Überschussbeteiligung eine Anfangsrente von nur 2.209Euro.Gleichwohl kommt die Sicherheit bei Zielrentenmodellen nicht zukurz. "Sicherheit lässt sich auch ohne Garantien realisieren," soKöpke. Er spricht sich für Modelle aus, bei denen vom Gesetzgebervorgesehene Glättungsmechanismen in Form geeigneterKapitalanlagestrategien, kollektiver Kapitalpuffer,Sicherungsbeiträgen und geeigneter Festlegung der Anfangsrenteoptimal miteinander kombiniert werden. Dadurch können dann extremeSchwankungen des Kapitalmarktes ausgeglichen werden. So wird es nachseinen Berechnungen extrem unwahrscheinlich, dass es zu Kürzungen beiden Betriebsrenten kommt.Im Gegensatz zu den bisherigen Garantien lässt sich einerhebliches Maß an Sicherheit auch ohne große Einschränkungen bei derRendite aufbauen. "Wer Garantien geben soll, muss immer mit demabsoluten Worst-Case-Modell rechnen. Das kostet letztlich das Gelddes Betriebsrentners. Deshalb ist zu begrüßen, dass das System durchdie Zielrente flexibler wird," stellt Köpke abschließend fest.Grafiken zum Thema können unter folgendem Link heruntergeladenwerden: http://ots.de/0W7ffP