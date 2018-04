Betriebsrenten: Handel und Logistik sind die Schlusslichter / Studie von Aon Hewitt zeigt große Unterschiede zwischen den Branchen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Beim Thema Betriebsrenten herrscht noch ein großesInformationsdefizit. Weit mehr als die Hälfte der Mitarbeiter (61,5%) in Handels- und Logistikunternehmen weiß nicht, dass ein Anspruchauf eine betriebliche Altersversorgung besteht oder bekommt keinAngebot von seinem Arbeitgeber. Damit ist die Branche Schlusslicht.Am besten über das Thema Betriebsrente sind hingegen die Mitarbeiterin Betrieben der Chemie- und Pharmaindustrie informiert. Hier kennenmehr als drei Viertel der Arbeitnehmer (77,5 %) ihre Ansprüche. Überzwei Drittel (67,5 %) bekommen ein Angebot ihres Arbeitgebers. Dasist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung desBeratungsunternehmens Aon Hewitt.Der Anteil der Mitarbeiter, die bereit sind, zugunsten derAltersversorgung auf Konsum zu verzichten, liegt dagegen in Handelund Logistik mit knapp 80 Prozent höher als in vielen anderenBranchen. Auch schätzt weit über die Hälfte der Mitarbeiter dort(55,9 %) die Betriebsrente als Sozialleistung. Nur ein kleiner Teil(16,1 %) bevorzugt stattdessen höhere Gehälter. Ähnliches gilt auchfür die Metall- und Elektroindustrie, das Baugewerbe sowieAutomobilzulieferer."Hier machen viele Arbeitgeber einen entscheidenden Fehler, denndie Mitarbeiter sind durchaus bereit, in die betrieblicheAltersversorgung zu investieren," kommentiert Fred Marchlewski,Geschäftsführer von Aon Hewitt, das Studienergebnis. Die mit demBetriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) eingeführten Neuerungen solltenAnstoß sein, die Haltung zur betrieblichen Altersversorgung zuüberdenken. Für die Hälfte der Arbeitnehmer (49,7 %) in Handel undLogistik ist zum Beispiel die neue Förderung für Geringverdiener einwichtiger Aspekt."Es gibt nach wie vor große Informationsdefizite", stelltMarchlewski fest. "Hier müssen die Unternehmen aktiv werden. Werqualifizierte Mitarbeiter für sein Unternehmen gewinnen will, mussberücksichtigen, dass die Betriebsrente für die große Mehrheit derArbeitnehmer ein wichtiger Faktor ist."Hintergrund: Die StudieVom 27. November bis 5. Dezember 2017 wurde eine Online-Befragungvon rund fünf Minuten Dauer mit folgenden Zielgruppenkriteriendurchgeführt:Arbeitnehmer:repräsentative Befragung von 1.000 sozialversicherungspflichtigenAngestellten in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren, quotiert nachAlter, Geschlecht und Region; darunter eine ausreichend hohe Zahl vonArbeitnehmern kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU).Arbeitgeber:Befragung von 500 Arbeitgebern (GF, Vorstand und Gesellschafter) ausKMU mit bis 250 Beschäftigten.Vom 5. bis 9. Februar 2018 wurde dann in einer zweiten Befragung mitdemselben Zielgruppenprofil mit einer Zusatzfrage die konkreteBereitschaft der Befragten zur Investition eigener Mittel in diebetriebliche Altersversorgung erhoben.Pressekontakt:Aon Hewitt GmbHViola Mueller-ThunsLuxemburger Allee 4, 45481 Mülheim a.d. RuhrTel.: +49 208 7006-2620pressegermany@aon.comAnsprechpartner für die Redaktion:ECCO DüsseldorfEC Public Relations GmbHLutz CleffmannTel.: +49 211 239449-21lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.deOriginal-Content von: Aon Hewitt, übermittelt durch news aktuell