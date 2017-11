Betriebsrat und IG Metall wollen über neuen Opel-Kurs verhandeln

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Die Arbeitnehmervertreter beim Autohersteller Opel sind bereit, über den neuen Sanierungskurs unter dem Dach des französischen PSA -Konzerns zu verhandeln.



"Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen über 2018 hinaus und die Zusage, keine Werke schließen zu wollen, sind ein Anfang, auf dessen Basis wir die kommenden Verhandlungen aufbauen können", teilten der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug und der regionale IG-Metall-Chef Jörg Köhlinger am Donnerstag in Rüsselsheim mit. Es komme nun darauf an, die Zusagen für den Zeitraum bis 2020 schriftlich festzuhalten, sagte Schäfer-Klug.

Zuvor hatten Opel-Chef Michael Lohscheller und der PSA-Konzernleiter Carlos Tavares einen umfassenden Sanierungsplan für den dauerhaft defizitären Hersteller vorgestellt, der stark auf die Verwendung von PSA-Technologie in künftigen Opel-Modellen setzt. Unter anderem sollen Produktionen in den Opel-Werken Rüsselsheim und Eisenach umgeplant werden.

Jetzt zeige sich der Wert der Tarifverträge der IG Metall, die Beschäftigten und Standorten wichtigen Schutz gäben, betonten die Arbeitnehmer. Über Anpassungen wie zum Beispiel den Wechsel auf PSA-Architekturen in den Werken oder neue Projektbelegungen im Entwicklungszentrum könne verhandelt werden, solange bestehende Zusagen gleichwertig ersetzt werden, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Köhlinger. Die Ankündigungen seien eine hervorragende Ausgangsbasis für die kommenden Verhandlungen.