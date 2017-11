Betriebsrätetag 2017: BWA Akademie setzt Schwerpunkt auf Veränderungsprozesse

Bonn (ots) - Handlungsempfehlungen statt grauer Theorie: BWAAkademie informiert zu erfolgreicher Personalentwicklung imSpannungsfeld unternehmerischer VeränderungsprozesseDie BWA Akademie präsentiert ihre Leistungen vom 12. bis 14.Dezember 2017 auf dem Betriebsrätetag in Bonn. In diesem Jahr stelltder Experte für Veränderungsprozesse handlungsorientierte Maßnahmenfür eine erfolgreiche Personalentwicklung innerhalb eines dynamischenStrukturwandelprozesses vor. Voraussetzung dafür ist eingrundlegendes Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Dochdieses muss oft erst entwickelt werden. BWA-Geschäftsführer HaraldMüller spricht zum Thema im Rahmen des Fachvortrags"Veränderungsprozesse gestalten und innere Widerstände aufdecken undlösen" auf dem Betriebsrätetag am Dienstag, den 12. Dezember 2017 von9:45 bis 10:30 Uhr. Das "Parlament der Betriebsräte" tagt vom 12. bis14. Dezember im Plenarsaal des ehemaligen Bundestags in Bonn. Dasumfangreiche und informative Programm sieht unter anderem diePräsentation und Auszeichnung herausragender Praxisbeispiele vor.Diese neu gewonnene Aufmerksamkeit sorgt für eine größere öffentlicheAnerkennung der Arbeit der Betriebsräte.Schwerpunktthema VeränderungsprozesseDigitalisierungsprozesse, Globalisierung mit immer kürzerenProduktlebenszyklen sowie demografischer Wandel und Fachkräftemangel- die Herausforderungen für Unternehmen sind enorm. "Um mit derKonkurrenz Schritt halten zu können, müssen Unternehmen neueStrukturen finden und Entscheidungen treffen. Selbstredend betreffendiese auch den Arbeitnehmer - spätestens dann, wenn ein Standortgeschlossen werden muss, um die unternehmerischen Kräfte besserbündeln zu können", erläutert BWA-Geschäftsführer Harald Müller. Dazuwerden Anforderungen an Arbeitsplätze neu definiert, ein neuesRollenverständnis des Arbeitnehmers eingefordert.Die BWA-Akademie hilft, in solchen Situationen anstehendeAnforderungen zu lösen, indem sie als neutraler Vermittler zwischenMitarbeiter und Arbeitgeber agiert. Dabei konzentriert sie sichdarauf, praktische Lösungen anzubieten, anstatt nur ein theoretischesFundament zu kommunizieren. Die BWA ist sich dabei bewusst, dass derflexible und dynamische Prozess Einfühlungsvermögen beider Seitenbenötigt. "Viele Arbeitnehmer verlieren den Boden unter den Füßen,wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Demgegenüber stehen dierationalen Bedürfnisse eines Unternehmens. Die Einschaltung externerBerater führt in den meisten Fällen zu mehr Zufriedenheit fürArbeitgeber und Arbeitnehmer. Grund dafür ist die Objektivität desaußenstehenden Unternehmens, das persönliche Bedürfnisse ganzzurückstellen kann. Das kommt vor allem jenen Unternehmen zu Gute,die kein eigenes Team für den Wandlungsprozess stellen können",erklärt Harald Müller, BWA-Geschäftsführer.Die Experten für die neue dienstliche ZukunftSeit über 15 Jahren arbeitet die BWA als Spezialist fürPersonalentwicklung, Outplacement, Personalberatung und Training. Alsneutraler Vermittler sorgt die BWA Akademie für die optimaleKommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das Unternehmenist davon überzeugt, dass der Erfolg der Vermittlung stark von einempositiven Verhältnis zwischen Berater und Klient abhängig ist. DiesemVerhältnis widmet die BWA Akademie größte Aufmerksamkeit. So ist esden Bonner Personalexperten möglich, mit Know-how und ErfahrungÄnderungen in betrieblichen Strukturen für einen effizientenEntwicklungsprozess fair zu gestalten und aktiv zu begleiten.Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller alsSpezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatungund Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wieBeschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich alsneutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zumVorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr alszehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. DasSpektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessenüber Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zurUnterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.Weitere Informationen:BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn, Tel.: 0228/323005-0, E-Mail:info@bwabonn.de, Internet: www.bwabonn.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell