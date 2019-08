Betriebsprüfung verursacht für 3 von 4 Unternehmen erhebliche Kosten

Düsseldorf (ots) - Umsatzsteuer wird immer häufiger geprüft /Rückstellungen, Anlage- und Umlaufvermögen sowie Bewirtung sindDauerthemen / Finanzverwaltung forciert Digitalisierung der Prüfung /Verrechnungspreise führen in Westdeutschland häufiger zuMehrbelastungenNach Betriebsprüfungen müssen Unternehmen in Deutschlandregelmäßig Steuern nachzahlen. Dies ist eines der erwartetenErgebnisse der Studie "Betriebsprüfung 2018", die dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers(PwC) erstellt hat. Da die Herausforderung steigt, neue Gesetze,Rechtsprechung und Verwaltungspraxis korrekt anzuwenden, hat PwC dieVorgängerstudie von 2015 aktualisiert. Die Untersuchung beleuchtetaktuelle Prüfungsschwerpunkte der Betriebsprüfung. PwC hat dafür ineiner groß angelegten Studie Steuer- und Finanzexperten ausmittelständischen (bis 500 Mitarbeiter) und größeren Unternehmen(2.000 und mehr Mitarbeiter) aus ganz Deutschland befragt.Erhebliche Mehrbelastungen, raues PrüfungsklimaBetriebsprüfungen dienen dazu, die rechtmäßige Steuer zu erheben.Allerdings führen sie regelmäßig zu erheblichen Mehrbelastungen fürUnternehmen, teils in Millionenhöhe. Die Studie untermauert damitBeobachtungen aus der Praxis. Im Schnitt müssen demzufolge drei vonvier Unternehmen Mehrbelastungen nach beendeter Prüfung stemmen.Außerdem belegt die Studie, dass das Klima bei der Betriebsprüfunginsgesamt rauer wird. Im Vergleich zur Betriebsprüfungsstudie von2015 ist dies eine deutliche Verschlechterung. Damals beschriebennoch 49 Prozent als "freundschaftlich-entspannt".Klassiker-Themen: Rückstellungen, Anlage- und Umlaufvermögen,Bewirtung"Insbesondere bei den Ertragssteuern beschäftigt sich dieBetriebsprüfung häufig mit Standardthemen", sagt Dr. Arne Schnitger,Partner und Steuerberater bei PwC in Deutschland. Rückstellungen sinddabei das Thema mit der größten Relevanz bei der Prüfung. Auch dieBewertung von Anlage- oder Umlaufvermögen führt der Studie zufolgehäufig zu Anpassungen.Umsatzsteuer wird immer häufiger geprüftSignifikant gestiegen ist die Relevanz der Umsatzsteuer. Sagten inder Vorgängerstudie von 2015 noch 40 Prozent der befragtenUnternehmen, dass es bei ihnen eine oder mehrere Betriebsprüfungenmit Umsatzsteuerbezug gegeben habe, bestätigten dies bei deraktuellen Befragung insgesamt 72 Prozent. Damit bekräftigt die Studiedie Wahrnehmung aus Berater- und Unternehmenssicht.Finanzverwaltung treibt Digitalisierung voranEin weiteres Studienergebnis: Die Prüfung der Umsatzsteuer erfolgtinzwischen häufiger "systemisch" - nur noch 21 Prozent der befragtenUnternehmen gaben an, mittels Belegprüfung geprüft worden zu sein."Der Rückgang der Belegprüfung ist ein klares Indiz dafür, dass diedeutsche Finanzverwaltung die Digitalisierung der Umsatzsteuer undihrer Prüfung forciert", sagt David Koisiak, Senior Manager IndirectTax bei PwC in Deutschland. Allerdings seien, so die Studienautoren,die Entwicklungen im Ausland bereits weiter. Dort gehörten Real TimeReporting, Standardformate für Buchhaltungsdaten (SAF-T) sowieverpflichtende elektronische Rechnungsstellungen und deren Meldunginnerhalb weniger Tage inzwischen schon häufig zu denStandardanforderungen. Inwieweit solche Anforderungen künftig auch inDeutschland umgesetzt werden, sei derzeit noch nicht absehbar.Verrechnungspreise vor allem in Westdeutschland im FokusVerrechnungspreise bleiben ein wesentlicher Prüfungsschwerpunkt.Sie führen in den meisten Prüfungen zu wesentlichen Mehrbelastungenund begründen über die Hälfte der Mehrbelastungen inBetriebsprüfungen. "Im Westen der Republik führenVerrechnungspreisthemen in Betriebsprüfungen häufiger zuMehrbelastungen als in anderen Regionen", sagt Dr. Roman Dawid,Partner Transfer Pricing bei PwC in Deutschland.Dabei sind Dienstleistungsverrechnung und Umlagen nach wie vor dieam häufigsten aufgegriffenen Verrechnungspreisthemen. Angesichts derneuen Verwaltungsgrundsätze zu Umlageverträgen wird die Prüfung vonKostenumlagen zukünftig noch weiter zunehmen. An zweiter Stelle alsGrund für Mehrbelastungen bei den Verrechnungspreisen stehenImmaterielle Wirtschaftsgüter. Insbesondere Dachmarken sind hier imFokus. Durch die Änderungen des Base-Erosion-and-Pofit-Shifting(BEPS)-Projekts der OECD wird die Aufmerksamkeit der Betriebsprüfungauf die Immateriellen Wirtschaftsgüter steigen. In den meistenBetriebsprüfungen wird die Dokumentation der Verrechnungspreisegeprüft. Dabei zeigt die Studie, dass externe Unterstützung bei derErstellung der Dokumentation zu mehr Rechtssicherheit führt.Schließlich bestätigt sich das Ergebnis der Vorstudie, dass dieMehrzahl der Unternehmen eine resultierende Doppelbesteuerung alsErgebnis der Betriebsprüfung lieber hinnimmt stattRechtsbehelfsverfahren in Anspruch zu nehmen.Die Studie finden Sie unter folgendem Link: www.pwc.de/BP-2018Über PwC: PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftlichesVertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. 