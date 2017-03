Betriebskrankenkassen begrüßen Sondergutachten der Monopolkommission - Wettbewerb in der Krankenversicherung mit groben Mängeln

Berlin (ots) - In ihrem heutigen 75. Sondergutachten "Stand undPerspektiven im deutschen Krankenversicherungssystem" weist dieMonopolkommission auf viele ungenutzte wettbewerbliche Potenzialehin. Würden diese gehoben, könnte das Krankenversicherungssystemseine Zukunftsfähigkeit erheblich verbessern."Die Betriebskrankenkassen sehen sich in ihrer Kritik anWettbewerbsverzerrungen im deutschen Krankenversicherungssystem durchdas heute veröffentlichte Gutachten der Monopolkommission bestätigt",erklärte Franz Knieps, Vorstand BKK Dachverband, heute in Berlin."Der Gesetzgeber muss ran und endlich faire Wettbewerbsbedingungenfür alle Krankenkassen schaffen."Das umfangreiche und sorgfältig begründete Gutachten, das sichneben der gesetzlichen auch mit der weniger wettbewerbsintensivenprivaten Krankenversicherung befasst, sieht wesentliche Ursachen vonWettbewerbsmängeln im Organisationsrecht der GKV, in Fehlanreizen ausdem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, in einemunzureichenden Leistungs- und Vertragswettbewerb sowieunterschiedlichen Aufsichtspraktiken in Bund und Ländern.Damit werde deutlich, so Knieps, dass die Kritik von Betriebs-,Innungs-, Ersatzkassen und der Knappschaft an der Wettbewerbsordnungkein interessengeleiteter Lobbyismus sei, sondern wohl begründeterKorrekturbedarf an gravierenden Mängeln des Ordnungsrahmens. Kniepsbegrüßte auch, dass die Monopolkommission, ein unabhängigesBeratergremium der Bundesregierung, nicht nur eine Fehleranalysebetrieben, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen an denGesetzgeber gegeben habe. Dies gelte es schnellst möglichumzuset-zen, um den Wettbewerb zwischen den Krankenkassengewinnbringend für Versicherte und Patienten einzusetzen.Der BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 78Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Christine RichterPressesprecherinTEL (030) 2700406-301FAX (030) 2700406-222E-Mail: christine.richter@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell