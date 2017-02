Betriebskosten kalkulieren

Hamburg (ots) - Nach dem Kauf einer Immobilie entfällt fürEigentümer zwar die Miete, laufende Kosten müssen dennoch bezahltwerden. Denn die Kosten für Heizung, Wasser sowie Müllbeseitigungkönnen im Grenzfall die geplanten monatlichen Ausgaben übersteigenund Häuslebauer so in die Bredouille bringen. Die Höhe dieser Kostenwird durch die Lage, Größe sowie den Zustand des Objekts bestimmt undsollte bereits vor dem Kauf in den Finanzierungplan einbezogenwerden. "Betriebskosten sind neben den Raten für dieFremdfinanzierung und Nebenkosten einer der bedeutenden Faktoren fürdie finanzielle Belastung, die Immobilienbesitzer tragen müssen",erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/)."Besonders aufgrund der regelmäßigen Steigerung der Energiekostenmüssen Eigentümer häufig mehr für die Bewirtschaftung der Immobiliezahlen, als sie ursprünglich erwartet haben. Werden Betriebskostenunterschätzt, drohen finanzielle Schwierigkeiten", so Scharfenorthweiter.Was sind Betriebskosten?Als Betriebskosten gelten Kosten, die dem Eigentümer einerImmobilie aus dem Gebäude, seinen Einrichtungen und dem Grundstücklaufend entstehen. Darunter fallen Heiz- und Wasserkosten,Grundsteuer oder Versicherungen. Einmalig anfallende Kosten, wieAusgaben für Instandsetzungen, zählen somit nicht zu denBetriebskosten. Die Betriebskosten für Eigentumswohnungen bestehenaus einem Anteil an den gemeinschaftlichen Kosten beispielsweise fürGebäudereinigung, Hausmeister oder Gartenpflege.Besser planen und Informationen einholenFür eine bessere Kalkulation der Kosten sollten Interessierte vomImmobilien-Verkäufer Verbrauchsabrechnungen der letzten drei bis fünfJahre einfordern. Es empfiehlt sich, besonderes Augenmerk auf starkeVeränderungen in den Abrechnungszeiträumen bei einzelnen Posten sowiegrößere Abweichungen vom Durchschnitt zu richten.Wie monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung beiunterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzenausfallen, ermitteln Interessierte schnell und einfach mit demBaufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth,Tel. +49 (0) 800 808 4000E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy,Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83,E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell