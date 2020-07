Betriebsgewinn bei Finanzdienstleister Hypoport schrumpft

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport muss im zweiten Quartal einen schrumpfenden Betriebsgewinn hinnehmen.



Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging in den Monaten von April bis Juni um 16 Prozent auf 6,6 Millionen Euro zurück, teilte der SDax -Konzern am Mittwochabend mit.

Der Umsatz ist wie erwartet gestiegen, und zwar um 13 Prozent auf 88,8 Millionen Euro. Die Aktie zeigt sich nach einem kurzen Anstieg nachbörslich wenig verändert. Hypoport hatte schon am 9. Juli mitgeteilt, dass das Geschäft mit der Vergabe von Krediten im zweiten Quartal deutlich zugelegt habe. Das ausführliche Zahlenwerk will das Unternehmen am 3. August vorlegen./fba/he