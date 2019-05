Betriebliche Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen / BKK Pfalz unterstützt Pflegekräfte: Initiative WERTGESCHÄTZT startet (FOTO)

Ludwigshafen (ots) -Pflegekräfte setzen sich mit großer Leidenschaft und hohemVerantwortungsbewusstsein für ihre Patienten ein und leisten damiteinen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. In ihrer Arbeit werdensie mit immer größeren Belastungen konfrontiert.Doch gesunde und zufriedene Arbeitskräfte sind für Krankenhäuserund Pflegeeinrichtungen eine essentielle Voraussetzung, damit dieseihre anspruchsvollen Aufgaben erfüllen können. BetrieblichesGesundheitsmanagement (BGM) kann dazu einen wichtigen Beitragleisten.Die von 25 Betriebskrankenkassen ins Leben gerufene, bundesweiteInitiative WERTGESCHÄTZT betrachtet die betrieblicheGesundheitsförderung aus einer neuen Perspektive und stellt denFaktor "Wertschätzung" in den Fokus.Wertschätzung steht dabei im engen Zusammenhang mitArbeitszufriedenheit, Motivation und Gesundheit der Beschäftigten.Neben gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen in den jeweiligenEinrichtungen soll das Personal durch kontinuierliche undindividuelle Beratung in seinen persönlichen gesundheitsbezogenenKompetenzen gestärkt werden.Die Motivation der BKK Pfalz, sich an der Initiative WERTGESCHÄTZTzu beteiligen, erläutert Vorstandsvorsitzender Andreas Lenz: "DieArbeit von Pflegekräften geht uns alle an! Sie muss einen deutlichhöheren Stellenwert und eine größere gesellschaftliche Akzeptanzerhalten als bisher. Deshalb möchten wir Pflegekräfte dabeiunterstützen, ihre Gesundheitsressourcen zu stärken und einen Beitragdazu leisten, dass sie sich auch um ihre eigene Gesundheit kümmernkönnen."Die Initiative startet im Mai mit Informationsveranstaltungen fürKrankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.Weitere Infos auf: www.bkk-wertgeschaetzt.de.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621/68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell