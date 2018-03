Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Die Bedeutung von Betriebsrenten ist auch bei Klein- undMittelbetrieben wesentlich größer als es oft den Anschein hat. Dashat jetzt eine repräsentative Studie des Beratungsunternehmens AonHewitt ergeben. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber schätzen diebetriebliche Altersversorgung als Sozialleistung. Bei beiden Gruppenstimmte die Hälfte der Befragten einem solchen Statement zu. Hingegensind diejenigen, die lieber stattdessen mehr Lohn/Gehalt hätten (19,1%) bzw. als Arbeitgeber alles bar auszahlen würden (3,8 %) ganz klarin der Minderheit.Mangelnde Information verhindert offensichtlich, dass dasPotenzial der Betriebsrenten ausgeschöpft wird. So hat rund zweiDrittel der Arbeitnehmer noch nichts vomBetriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) gehört, das Anfang 2018 in Kraftgetreten ist. Dabei fallen die Unterschiede zwischen kleinerenBetrieben mit weniger als 250 Beschäftigten (69,9 %) undGroßbetrieben (65,7 %) kaum ins Gewicht. Lediglich die Mitarbeiterbei Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern sind vonBerufswegen besser informiert. Aber auch in dieser Branche haben 40 %der Mitarbeiter noch nichts von dem neuen Gesetz gehört.Unabhängig vom neuen BRSG gibt es bei Arbeitnehmern vor allem inkleineren Unternehmen extrem große Wissenslücken, was diebetriebliche Altersversorgung betrifft. Rund die Hälfte derMitarbeiter in Betrieben mit bis zu 250 Mitarbeitern (48,9 %) weißnichts davon, dass für sie bereits seit langem ein Anspruch aufbetriebliche Altersversorgung besteht. Auch bei vielen Arbeitgebernin kleineren Unternehmen herrscht hier Unkenntnis. Fast ein Drittel(29,2 %) der Manager weiß nicht, dass sie ihren Mitarbeitern eineEntgeltumwandlung anbieten müssen.Gleichwohl ist die Bereitschaft der Arbeitgeber vorhanden, sich indieser Hinsicht zu engagieren. Nur bei den Kleinstbetrieben mit biszu zehn Mitarbeitern gibt es mit etwas mehr als einem Viertel (26,1%) noch eine nennenswerte Zahl von "Totalverweigerern". Deren Anteilschrumpft bei den Unternehmen zwischen 51 und 250 Mitarbeitern aufkaum noch nennenswerte 4,3 %."Die Informationsdefizite behindern ganz entscheidend dieEntwicklung der betrieblichen Altersversorgung. Unsere Studie zeigtklar, dass es sowohl bei Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern einegroße Bereitschaft besteht, in die betriebliche Altersversorgung zuinvestieren. Der größte Nachholbedarf besteht hier sicher bei denKleinbetrieben, aber auch im Mittelstand ist noch Einiges zu tun,"kommentiert Aon Hewitt Geschäftsführer Fred Marchlewski dieErgebnisse der Studie.