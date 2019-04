Betrieb von US-Fluggesellschaften durch technische Probleme gelähmt

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mehrere Fluggesellschaften in den USA haben am Montag mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt.



Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, gab es Schwierigkeiten mit einem System, das für die Schwerpunktberechnung des Flugzeugs die korrekte verteilte Zuladung an Bord ermittelt. Demnach konnte das Problem aber behoben werden. Betroffen waren Southwest Airlines, Delta Air Lines , United Airlines und Alaska Airlines. Delta Air Lines erklärte auf Twitter, man rechne nicht mit Flugausfällen, aber mit Verspätungen./hma/DP/stk