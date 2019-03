Betreuungsdienst Home Instead kooperiert mit Wohnungsunternehmen LEG / Pilotprojekt ermöglicht LEG-Mietern in Dortmund eine umfassende Betreuung zuhause

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Der neue LEG-Vermittlungsservice für häuslichePflege- und Betreuungsdienstleistungen in Dortmund erwies sich vomStart weg als voller Erfolg. Seit September 2018 vermittelt dasWohnungsunternehmen seinen Mietern in den Dortmunder StadtteilenClarenberg und Scharnhorst auf Anfrage individuelle Pflegeleistungenin den eigenen vier Wänden. Als ausführenden Kooperationspartner hatsich die LEG für Home Instead Seniorenbetreuung entschieden, einender führenden häuslichen Betreuungsdienste in Deutschland. Für HomeInstead ist die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft ebenfallsneu, entspricht aber vollkommen dem Leitgedanken des Unternehmens,hilfs- und pflegebedürftige Menschen dabei zu unterstützen, so langewie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können.Hohe Nachfrage nach persönlicher BetreuungDie von Beginn rege und steigende Zahl an Anfragen spiegelt dasgroße Interesse an diesem innovativen Vermittlungsangebot wider.Erste Verträge sind schon abgeschlossen, und einige Betreuungskräftehaben bereits ihren Dienst bei den Mietern aufgenommen. DieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses mehrfach ausgezeichnetenUnternehmens unterstützen pflegebedürftige Mieter und derenAngehörige bei der Betreuung zuhause, der Grundpflege und im Haushaltbis hin zu Aktivitäten außer Haus. Diese Dienstleistungen werden beifestgestellter Pflegebedürftigkeit komplett von der Pflegekasseübernommen, sodass die Mieter keine finanziellen Zusatzbelastungenfürchten müssen.Das Interesse der Dortmunder LEG-Mieter an dem neuen Angebot warvon Beginn an entsprechend rege. "Der Service ist für uns eine ganzwichtige Erleichterung", erklärt Claudia Sowa, deren Mutter von HomeInstead betreut wird. "Bislang war ich nahezu allein für die Pflegezuständig, und das konnte natürlich auch mal ganz schön anstrengendsein. Aber als Mieterin der ersten Stunde in unserer ScharnhorsterSiedlung möchte meine Mutter gerne hier wohnen bleiben. Mit derUnterstützung durch die engagierten und ausgebildeten Helfer geht dasjetzt problemlos. Im Augenblick überlegen wir, ob wir den Umfang derLeistungen noch ausweiten sollen."Solche positiven Erfahrungsberichte bestärken die LEG bei derFortführung des innovativen Projekts. "Wir freuen uns, damitoffensichtlich einen echten Bedarf bei unseren Dortmunder Mietern zutreffen", sagt LEG-Projektleiterin Ramona Klukas. "Mit dem neuenDienst wollen wir dazu beitragen, dass auch ältere undpflegebedürftige Menschen möglichst lange in ihrem Zuhause bleibenkönnen. Unsere Mieter in Dortmund geben uns das Signal, hier auf demrichtigen Weg mit ihnen zu sein."Jörg Veil, Geschäftsführer bei Home Instead, fügt hinzu: "DieBetreuung und Pflege eines Menschen ist immer eine sehr persönlicheSache - jeder ist anders, jeder lebt in seinem individuellen Umfeld.Genau da setzen wir an: Wir wollen die Betroffenen in ihrer gewohntenUmgebung maximal bei der Alltagsbewältigung unterstützen. Dazu gehörtnicht nur fachliche, sondern auch Herzensbildung. Das macht für unsden entscheidenden Unterschied. Wir freuen uns sehr, dass uns die LEGin Dortmund ihr Vertrauen schenkt. Gemeinsam können wirsicherstellen, dass die Mieter auch im fortgeschrittenen Alter ihrgewohntes Leben mit genau der Hilfe weiterführen können, die siebrauchen."Die Pilotphase des Services in Dortmund läuft noch bis Augustdieses Jahres. Danach wertet die LEG die Ergebnisse aus und prüfteine Übernahme des Angebots auf andere Standorte. Bis dahin steht derDienst allen Interessenten in den beiden Dortmunder LEG-Quartierenweiter offen.Außerdem wird Home Instead vom 2. - 4.4.2019 auf der LeitmesseAltenpflege in Nürnberg am Stand D35, Halle 7 vertreten sein.Anlässlich des 8. Tags der Wohnungswirtschaft diskutieren auf derLeitmesse erfahrene Branchenexperten unter anderem über das Thema"Wohnen mit Service" für die Zielgruppe 65+.Über Home Instead (www.homeinstead.de)Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heuteüber mehr als 1.000 Standorte in 12 Ländern auf vier Kontinenten. DieBetreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- undpflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung. InDeutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentralebefindet sich in Köln. Aktuell gibt es bereits über 100 Betriebe inDeutschland, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügenund somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzenkönnen.Kontakt für die Presse:Meike Hansen / Lulit ZemichaelFleishmanHillard Germany GmbHHanauer Landstr. 182 A60314 Frankfurt am MainTel. 069-405702-465/-466Meike.hansen@fleishman.com / Lulit.zemichael@fleishman.comOriginal-Content von: Home Instead, übermittelt durch news aktuell