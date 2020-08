Betreiber lassen Vertrauen in Bus und Bahn erforschen

BERLIN (dpa-AFX) - Für eine Rückkehr zu früheren Fahrgastzahlen lassen Bus- und Bahnbetreiber nun in regelmäßigen Umfragen erforschen, wie groß das Vertrauen der Bundesbürger in den Nahverkehr ist.



"Uns ist jeder einzelne Fahrgast, der zurückkehrt, wichtig", sagte Oliver Wolff, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Man wolle wissen, ob die Menschen mit einem guten Gefühl in Bus und Bahn einsteigen oder warum sie das eventuell nicht tun.

Gefragt werden die Menschen unter anderem, wie sicher sie sich vor einer Corona-Infektion fühlen, wie sie die Hygienemaßnahmen der Verkehrsbetriebe wahrnehmen und wie stark sie Busse und Bahnen überhaupt nutzen oder nutzen wollen. Daraus wird ein "Vertrauensindex Bus & Bahn" gebildet.

"Der Index ist ein wichtiger Gradmesser für den Erfolg unseres gemeinsamen Engagements", sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zum Auftakt einer Kampagne für mehr Fahrgäste in Busse und Bahnen. Sie sollte am Mittwoch in Berlin vorgestellt werden.

Fünf Monate nach Beginn der Corona-Beschränkungen fahren die Deutschen weiterhin deutlich weniger Bus und Bahn als zuvor. Im Nahverkehr erreicht die Fahrgastzahl derzeit etwa 60 Prozent des Vorkrisenniveaus, wie der Verband mitteilte. Für Klimaschutz und effiziente Mobilität reiche das bei weitem nicht aus./bf/DP/stw