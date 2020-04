Betonplatten auf ICE-Gleisen in Bayern

OSTERHOFEN (dpa-AFX) - Unbekannte haben in Bayern mehrere Betonplatten auf Gleise gelegt.



Ein ICE fuhr am Samstag bei Osterhofen in Niederbayern über die Platten, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

"Glücklicherweise entgleiste der Zug nicht", sagte ein Sprecher. Niemand habe sich verletzt. Die Bahnstrecke war am Samstagnachmittag für die Aufräumarbeiten mehr als eine Stunde gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr./miu/DP/mis