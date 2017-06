Betonkanu-Regatta 2017 in Köln (FOTO)

Erkrath (ots) -Am 10. Juni 2017 ist es wieder soweit: Bereits zum 16. Mal findetdann die Betonkanu-Regatta statt - diesmal auf der RegattastreckeFühlinger See in Köln. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus Beton-und Bootsbautechnik, sportlichem Wettkampf und vor allem viel Spaß.Die 125 Damen- und Herrenteams kommen von Fachhochschulen,Universitäten und anderen Institutionen, an denen Betontechnikgelehrt wird. Vor dem Wettkampf mussten sie gemeinsam mit ihrenAusbildern die knifflige Aufgabe lösen, ein Kanu aus Beton zu bauen,das robust und wasserundurchlässig ist und darüber hinaus den hartenBedingungen eines Rennens stand hält. Der Wettkampf startet amSamstag, den 10. Juni, morgens um 8.00 Uhr mit den Vorläufen auf derRegattastrecke. Die Finalläufe (ca. 14.30 Uhr) finden nach derBootsparade statt, die um 13.00 Uhr startet. Hier werden neben denRennkanus auch außergewöhnliche Wasserfahrzeuge der offenen Klasse zusehen sein. Zum Beispiel eine Badeplattform mit Wasserrutsche oderein Boot mit integriertem Windrad."Insgesamt nehmen 53 Hochschulen mit 80 Rennbooten teil - in deroffenen Klasse haben wir acht Boote", freut sich Ulrich Nolting,Geschäftsführer vom InformationsZentrum Beton, der die DeutscheZement- und Betonindustrie als Veranstalter vertritt.Das InformationsZentrum Beton veranstaltet alle zwei Jahre imAuftrag der deutschen Zement- und Betonindustrie dieBetonkanu-Regatta. Partner vor Ort sind die Stadt Köln, der KölnerRegatta-Verband e.V., die TH Köln "Technology Arts Sciences" und derVerband deutscher Betoningenieure. Schirmherrin ist Henriette Reker,Oberbürgermeisterin der Stadt Köln.Weitere Informationen unter www.betonkanu-regatta.dePressekontakt:InformationsZentrum Beton GmbHHolger KotzanÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 0211 28048-306Telefax: 0211 28048-320Email: holger.kotzan@beton.orgOriginal-Content von: InformationsZentrum Beton, übermittelt durch news aktuell