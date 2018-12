Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation und INVNT produzieren gemeinsam ein neues dreitägiges Festival für Musik, Kultur und Community

Finanztrends Video zu



mehr >

Bethel, New York (ots/PRNewswire) - Das Bethel Woods Center forthe Arts (BWCA), ein gemeinnütziges Kulturzentrum am historischen Ortdes Woodstock-Festivals 1969 in Bethel, NY, Live Nation, das weltweitführende Live-Entertainment-Unternehmen, und INVNT, eine globaleLive-Marken-Storytelling-Agentur, kündigen heute das "Bethel WoodsMusic and Culture Festival: Das goldene Jubiläum am historischen Ortdes Woodstock-Festivals 1969" an.Vom 16. bis 18. August 2019 findet diesesgenerationenübergreifende Musik-, Kultur- und Community-Event im BWCAnur 90 Minuten von New York City entfernt statt. Die dreitägigeVeranstaltung umfasst Live-Performances von prominenten undaufstrebenden Künstlern aus verschiedenen Genres und Jahrzehntensowie Vorträge von führenden Futuristen und Retrotech-Experten imTED-Stil. Festivalbesucher können auch das Museum in Bethel Woodsbesuchen, das die Geschichte der 1960er Jahre durch immersive Medien,interaktive Engagements und Artefakte aus dem Jahr 1969 erzählt,sowie die Sonderausstellung "We Are Golden: Reflections on the 50thAnniversary of the Woodstock Festival and Aspirations for an AquarianFuture" 2019 erleben."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Live Nation undINVNT, um das Bethel Woods Music and Culture Festival abzuhalten",sagte Darlene Fedun, CEO, BWCA. "Vor fünfzig Jahren versammelten sichMenschen friedlich auf unserer Website, die dazu inspiriert waren,die Welt durch Musik zu verändern. Als Verwalter dieses historischenOrtes sind wir weiterhin bestrebt, diese reiche Geschichte und diesenGeist zu bewahren und neue Generationen zu bilden und zu inspirieren,um durch Musik, Kultur und Gemeinschaft einen positiven Beitrag zurWelt zu leisten."Das dreitägige Festival nutzt die hochmodernen Veranstaltungsorteund Einrichtungen von BWCA. Entertainment-Villages und eine Reihe vonAuftrittsbereichen werden speziell für diesen Anlass geschaffen.Ausführliche Informationen über das Veranstaltungsangebot,Eintrittskarten, nicht-musikalische Erfahrungen und dieMarkenaktivitäten werden in Kürze veröffentlicht.Logos und hochauflösende Bilder finden Sie unter:http://bit.ly/2ENcyYkHAFTUNGSAUSSCHLUSSDie Feiern des Bethel Woods Center for the Arts, die anlässlichdes 50-jährigen Jubiläums des größten Festivals aller Zeiten für denSommer 2019 geplant sind, werden nicht produziert, gesponsert odermit Woodstock Ventures LC, dem Organisator des Festivals 1969 undseiner anderen Wiedervereinigungsfeste, verbunden und sind keineWOODSTOCK®-Veranstaltungen.Informationen zu Bethel Woods Center for the Arts und dem Museumin Bethel WoodsDas Bethel Woods Center for the Arts ist eine gemeinnützigeKulturorganisation mit Sitz am Ort des Woodstock-Festivals 1969 inBethel, NY. Das Center liegt nur 90 Meilen von New York City entferntauf einem schönem Campus mit Ausblick auf die ländliche Gegend undbesteht aus dem Pavillon Stage Amphitheater mit 15.000 Sitzplätzen,einer kleineren Veranstaltungsgalerie mit 440 Sitzplätzen und dempreisgekrönten Museum in Bethel Woods. Das Zentrum bietet einevielfältige Auswahl an populären Künstlern, kulturell reichenPerformances sowie Bildungs-, Gemeinschafts- und Museumsprogrammen,die sich der Inspiration von Ausdruck, Kreativität und Innovationdurch die Kunst verschrieben haben. Bethel Woods ist beispielhaft inseinen Bemühungen, die Zugänglichkeit der Kunst für alleAltersgruppen zu fördern, zu inspirieren und dafür einzutreten undsich mit Partnern aus der Community zu verbinden, um die Reichweitedes Programms zu erweitern und Unterstützung und Ressourcen für seineAktivitäten zu stärken. Das Museum in Bethel Woods widmet sich demStudium und der Ausstellung der sozialen, politischen und kulturellenEreignisse der 1960er Jahre, einschließlich des Woodstock-Festivalsund der Hinterlassenschaften dieser Zeit, sowie der Erhaltung desWoodstock-Festplatzes 1969. Mehr als eine nostalgische Feier einesbunten Jahrzehnts, bietet das preisgekrönte Museum einen Schwerpunktfür tiefere Themen und Lehren des Jahrzehnts. Das Museum ist einedynamische und lebendige Community-Ressource, in der Einzelpersonenund Gruppen jeden Alters an Führungen, lebendigen Vorträgen,filmischen Gesprächen, wechselnden Ausstellungen undSonderveranstaltungen teilnehmen. Das Museum verfügt über einepermanente Ausstellungsfläche, eine Sonderausstellungsgalerie, eineKorridorausstellungsgalerie, ein Museumstheater, eineVeranstaltungsgalerie, einen Museumsladen, ein Café und dasWoodstock-Denkmal. Weitere Informationen finden Sie unterwww.BethelWoodsCenter.org.Informationen zu Live Nation EntertainmentLive Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das weltweit führendeUnternehmen für Live-Unterhaltung - bestehend aus den weltweitenMarktführern Ticketmaster, Live Nation Concerts und Live NationSponsorship. Weitere Informationen finden Sie unterwww.livenationentertainment.com.Informationen zu INVNTINVNT wurde 2008 gegründet und ist die besteLive-Marken-Storytelling-Agentur der Welt. Die Büros von INVNTbefinden sich strategisch günstig in New York, London, Sydney,Detroit, San Francisco, Washington D.C. und Stockholm. WeitereInformationen finden Sie unter http://invnt.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802461/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/802461/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802458/BethelWoods_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/802459/Live_Nation_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/802460/INVNT_Logo.jpgPressekontakt:Brea Carter+1 (917) 633-6171bcarter@invnt.comOriginal-Content von: INVNT, übermittelt durch news aktuell