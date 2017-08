Beth Ditto hat kein Sperma im Tiefkühlfach - die Sängerin im NIDO-Interview (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Musik-Ikone Beth Ditto, 36 und Ex-Sängerin von "The Gossip",hat ihr erstes Solo-Album "Fake Sugar" veröffentlicht und ist derzeitauf Europa-Tour. Dem Familienmagazin NIDO (Ausgabe 08/2017, ab heuteerhältlich) verrät Ditto, dass sie trotz randvollem Terminkalendermit 37 ihr erstes Baby bekommen will - das wäre schon nächstes Jahr.Diese Zeitplanung gehöre zu einem Pakt, den sie mit ihrer EhefrauKristin geschlossen hat. "Ich wollte immer ein Kind bekommen", so dieMusikerin gegenüber NIDO. "Wir schauen uns (...) schon die Angeboteverschiedener Kliniken an." Auch wenn Beth Ditto glaubt, denperfekten Zeitpunkt für eine Schwangerschaft gäbe es nicht, geht esnicht ohne Planung: "Lesben werden nicht aus Versehen schwanger. Wirhaben kein Sperma im Tiefkühlfach liegen, das ich raushole, wenn mirdanach ist."Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NIDO(Ausgabe 08/2017) zu finden, die ab heute im Handel erhältlich ist.Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NIDOTelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.nido.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Nido, übermittelt durch news aktuell