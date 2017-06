Hamburg (ots) - In der neuen Ausgabe des Magazins BARBARA (absofort im Handel) entdecken Barbara Schöneberger und Sängerin BethDitto viele Gemeinsamkeiten. Sie hassen Sport, sind süchtig nachKissen und schlafen oft vor dem Fernseher ein. So erzählt Beth Dito,dass sie von den meisten Filmen nur die ersten fünf Minuten kennt.Aber sie hat einen Trick: "Ich häkele beim Fernsehen. Ichkonzentriere mich auf das, was ich gerade herstelle, sehe nichts vomFilm - aber ich höre hin und mache Kopfkino daraus." Geht esallerdings um Wohnaccessoires, ist sie voll da und shopptbuchstäblich, bis der Arzt kommt: "Manchmal bin ich mir nicht sosicher, ob es gut ist, so viel Zeugs anzuhäufen. Ich kann nichtaufhören, noch mehr zu kaufen." Ihre Schätze bunkert sie in einerGarage, in ihrer Heimatstadt Portland, die sie manchmal für eineCharity-Aktion leer räumt nur um dann wieder neues Zeug anzuhäufen.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell