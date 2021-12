Beteiligungsgesellschaft Indus verkauft Automobil-Serienzulieferer Wiesauplast

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding trennt sich vom Automobil-Serienzulieferer Wiesauplast. Das Unternehmen samt aller Tochtergesellschaften solle an die Scherdel-Gruppe aus Marktredwitz in Oberfranken gehen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Trennung von Wiesauplast solle das Portfolio weiter stärken, hieß es von Indus. Stattdessen wolle sich das Management auf "Zukunftsbranchen" wie die Automatisierungs-, Bau- und Medizintechnik konzentrieren.

Die Wiesauplast-Gruppe mit ihren gut 500 Mitarbeitern gehört den Angaben nach seit 1997 zum Portfolio von Indus. Zuletzt erwirtschaftete der Serienzulieferer einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro. Dem Verkauf müssen die Kartellbehörden noch zustimmen./ngu/jha/