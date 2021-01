Beteiligungsgesellschaft Indus übertrifft Jahresprognose - Aktie stark gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus hat das Geschäftsjahr 2020 nach einer ersten Einschätzung besser als erwartet abgeschlossen.



Aufgrund der positiven Entwicklung im Schlussquartal erwarte das Management ein operatives Ergebnis (Ebit) zwischen 20 und 30 Millionen Euro, teilte Indus am Dienstag in Bergisch Gladbach mit. Noch im November war der Vorstand beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 0 bis 20 Millionen ausgegangen. An der Börse legte der Aktienkurs kräftig um zuletzt fast fünf Porzent zu. Weitere Kennzahlen für 2020 sollen am 23. Februar veröffentlicht werden./ngu/jha/