Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz mit Rekordausschüttung

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz hat für 2016 trotz harten Wettbewerbs die Rekordsumme von 97 Millionen Euro an ihre Investoren ausgeschüttet.



Ein Jahr zuvor seien es noch gut 67 Millionen Euro gewesen, sagte Vorstand Goetz Hertz-Eichenrode am Montag in Hannover. Hertz-Eichenrode übernimmt ab November das Amt des Vorstandssprechers von Andreas Schober. Die Summe der Investitionen stieg im vergangenen Jahr bei 37 (Vorjahr: 38) Unternehmen auf 348 (327) Millionen Euro, die Veräußerungsgewinne legten von 77 Millionen auf 117 Millionen Euro zu.

Auch 2017 werde ein ertragsstarkes Jahr, sagte Hertz-Eichenrode. Die auf mittelständische Unternehmen spezialisierte Hannover Finanz registriere verstärkt Anfragen von Familienunternehmen, erklärte Vorstand Jürgen von Wendorff. Ziel sei etwa, neue Gesellschafter zu gewinnen, die familienfremde Manager einbinden und die Eigentümer dabei unterstützen, die Nachfolge zu regeln. Zu den Beteiligungen der Hannover Finanz zählen etwa die Hotelgruppe Achat oder der Autozulieferer PWK./tst/DP/stb