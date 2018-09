Betatest HR

Eschborn (ots) - Eine Branche im Wandel: HR bedeutet testen undlernen- Das Recruiting der Zukunft braucht mehr Aktivität auf Seiten HR- Stellenanzeigen funktionieren am besten über Online-JobbörsenAuf der aktuellen Zukunft Personal wird deutlich: Die HR-Branchedreht in Sachen Wandel noch einmal mächtig auf. Digitalisierung, dieverschiedenen Vorlieben der Kandidaten-Generationen und derFachkräftemangel stellen Recruiter vor immer neue Herausforderungen.Die gesamte Branche befindet sich im "Betatest" und muss sich durchdas "Trial and Error"-Prinzip ständig weiterentwickeln. Einenperfekten Plan gibt es nicht, aber neben den bestehenden Strategienviele neue Möglichkeiten, die getestet werden können.Das Recruiting der Zukunft wird aktivWährend Recruiter weiterhin verstärkt aktiv werden müssen, umbeispielsweise über soziale Netzwerke geeignete Kandidaten für ihreoffenen Stellen anzusprechen, sind es noch weitere Maßnahmen, die anBedeutung gewinnen: In der Studie Recruiting Trends 2018*, dieMonster jährlich mit der Universität Bamberg veröffentlicht, zeigtsich beispielsweise, dass auch Mitarbeiterempfehlungen immerwichtiger werden. Bereits drei von zehn offenen Stellen werden indiesem Jahr über alle Branchen hinweg über Mitarbeiterempfehlungenverbreitet - Tendenz steigend. Recruiter müssen also nicht nur selbstaktiv werden, sondern auch Mitarbeiter stärker bei der Talentsucheeinbinden, basierend auf einem funktionierenden Employer Banding.Auch die Suche in firmeneigenen Talent-Pools, Karrierenetzwerken undLebenslaufdatenbanken (z.B. von Online-Jobbörsen) wird immerwichtiger für Recruiter, wie die Studie zeigt.Die Stellenanzeige lebt - nur andersDoch auch die Stellenanzeige hat noch nicht ausgedient. Am bestenfunktioniert die Schaltung über Online-Jobbörsen, so das Ergebnis derRecruiting Trends 2018. Ein möglicher Grund: Sie haben sichinzwischen zu einem mobilfähigen Recruiting-Tool gemausert, das denBedürfnissen der immer größer werdenden Schar mobiler Bewerbergerecht wird. "Die Stellenanzeige der Zukunft muss zwei Bereichemiteinander verbinden: Design und strukturierte Daten", so SteffenGünder, Sales Director Germany bei Monster. "Ersteres bedient dasBedürfnis von Kandidaten und Unternehmen nach gut aufbereitetenInformationen zur Stelle und einer einfachen Nutzerführung. Letzteresdient der Auffindbarkeit in Suchmaschinen bei Jobbörsen und Google."Und das wird besonders wichtig, wenn Google seine "Job SearchExperience" in Deutschland startet.Testen, testen, testen - und mit den richtigen Partnern arbeitenWelche Vorgehensweise die Richtige ist, hängt von Branche,Standort, Firmengröße und vielen weiteren Faktoren ab, den "einen"Plan gibt es nicht mehr. Durch die vielen neuen technischenMöglichkeiten bietet sich aber die Chance, aus verschiedenenVorgehensweisen auszuwählen und je nach Kandidatenprofil anzupassen.Immer neue Möglichkeiten, Entwicklungen und Tools führen dazu, dassdie Branche sich auch in den kommenden Jahren permanent verändernwird. Unternehmen müssen dementsprechend flexibler und mutiger sein denn je und bereit sein, den "Betatest HR" mitzutragen, um für ihr Unternehmen die besten Kandidaten zu finden. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietetumfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster dieBranchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichsterTechnologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlichvoran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH istEschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist einTochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston,Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie dieWebsite www.monster.de. * Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2018 wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 11,7%) und die 300 größten Unternehmen aus der IT-Branche (Rücklaufquote 13,0 Prozent) aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten des Nutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 2.800 Kandidaten verglichen. Die Verteilung der Stichproben der jeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß dem aktuellen Datenbankregister von Bisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechende Grundgesamtheit repräsentativ. 