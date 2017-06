Betalin Therapeutics wird auf MIXiii Biomed Conference in Tel Aviv (Israel) zum Biotech-Startup des Jahres gekürt

Jerusalem (ots/PRNewswire) -Betalin Therapeutics Ltd. (http://www.betalintherapeutics.com/),ein Biotech-Startup, das ein Mikropankreas zur Diabetesbehandlungentwickelt, wurde auf der MIXiii Biomed Conference 2017, die vom23.-25. Mai 2017 in Tel Aviv (Israel) stattfand, als "Biotech-Startupdes Jahres" ausgezeichnet. Die Konferenz ist die größteinternationale Jahrestagung und Ausstellung der Life-Sciences-Branchein Israel. Die Bewerber wurden von einem Gremium bewertet, demhochrangige Beamte der Israelischen Innovationsbehörde angehören.Der von Betalin Therapeutics entwickelte Mikropankreas trägt dieBezeichnung "Endocrine Micro-Pancreas" (EMP(TM)) und besteht auseinem proprietären biologischen Gerüst mit menschlichenLangerhansschen Inseln, die Betazellen enthalten. Betazellen sindverantwortlich für die Produktion von Insulin, ein Hormon, das denBlutzucker senkt, indem es den Transport von Glukose aus Blut inbenachbarte Zellen unterstützt. Das EMP wird bei Diabetikern subkutantransplantiert und soll sich mittels Vaskularisation in den Körperdes Patienten integrieren."Wir sind stolz auf diese Auszeichnung", sagte Jacob Ben-Arie,Chief Executive Officer von Betalin Therapeutics. "Das EMP ist eingigantischer Schritt nach vorne bei der Behandlung von Typ-1- undTyp-2-Diabetes und hat das Potenzial, die Lebensqualität vonMillionen Menschen zu verbessern. Momentan versuchen wirFinanzmittel zu mobilisieren. Wenn wir die erforderliche finanzielleBasis haben, wollen wir unseren IND-Antrag einreichen und im nächstenJahr unsere erste klinische Studie am Menschen durchführen."Die EMP(TM) Technologie wurde von einem Team unter Leitung vonProf. Eduardo Mitrani vom Fachbereich Zell- und Entwicklungsbiologiean der wissenschaftlichen Fakultät der Hebräischen UniversitätJerusalem in Israel entwickelt. Prof. Mitrani ist Vorsitzender deswissenschaftlichen Beirats bei Betalin Therapeutics.Prof. Mitrani erklärte: "Anstatt Zellen zu produzieren, versuchenwir ein Organ herzustellen, ein in sich geschlossenes System, dasautonom funktioniert und praktisch überall im Körper implantiertwerden kann. Das Neuartige am EMP ist der Einsatz von Zellen stattMedikamenten als Therapeutika. Das EMP ist ein biologisches Produkt,das als Basis für ein Miniorgan dient, das die physiologischeSituation im Körper nachahmt, indem es Inseln in das Gerüsteinbettet, damit die Inseln in das Gewebe assimilieren können."Bislang ist das EMP nachweislich effizienter als eine herkömmlichetherapeutische Inseltransplantation. Erwartungsgemäß ist das vom EMPproduzierte Insulin besser reguliert und länger anhaltend als dasInsulin, das mit einer herkömmlichen therapeutischenInseltransplantation produziert wird. Die herkömmliche Therapieerfordert mehrere Transplantationsverfahren, da jede neueTransplantation aufgrund schlechter Inselfunktion 3-4 Spendererfordert. Es wird erwartet, dass das EMP lediglich ein einzigesTransplantationsverfahren erfordert und die Inselzellen eineseinzelnen Spenders bei 2-3 Patienten transplantiert werden können.Die Herstellung des EMP vor der Implantation resultiert in einem gutkontrollierten Prozess, und die Qualität des EMP wird vor jederTransplantation geprüft, um die korrekte Insulinfreisetzung und-regulierung zu verifizieren.Neben Prof. Mitrani gehören dem wissenschaftlichen Beirat desUnternehmens folgende Mitglieder an: Prof. Camillo Ricordi, Stacy JoyGoodman Professor of Surgery, Distinguished Professor of Medicine,Professor of Biomedical Engineering and Microbiology and Immunologyam University of Miami Diabetes Research Institute, und Prof. JamesShapiro, Professor für Chirurgie, Medizin und onkologische Chirurgieund Leiter des Clinical Islet Transplant Program an der University ofAlberta in Edmonton (Kanada) und Canada Research Chair in TransplantSurgery and Regenerative Medicine.Informationen zu Betalin Therapeutics, Ltd.Betalin Therapeutics wurde 2015 gegründet und entwickelt einbiologisches Mikropankreas, das mit menschlichen LangerhansschenInseln implantiert wird. Das Endocrine Micro-Pancreas (EMP(TM)) istzur subkutanen Implantation bei Patienten vorgesehen, die an Typ-1-oder schwerem Typ-2-Diabetes leiden, und soll dieInsulinproduktionsfunktion des Patienten für eine normaleBlutzuckerkontrolle wiederherstellen. Das Unternehmen hat eineexklusive weltweite Lizenzvereinbarung für die EMP(TM) Technologiemit Yissum unterzeichnet, der Technologietransfergesellschaft derHebräischen Universität Jerusalem. Auf Basis vielversprechenderIn-vitro- und In-vivo-Daten bereitet sich Betalin derzeit auf einPrä-IND-Treffen mit der FDA auf dem Weg zum IND-Antrag (Antrag zurPrüfung eines neuen Medikaments) vor. Weitere Informationen findenSie unter http://www.betalintherapeutics.com/