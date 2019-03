Finanztrends Video zu



mehr >

Unterföhring (ots) -21. März 2019: "Intensive Darstellung, die einen bis ins Marktrifft", urteilt TV Movie. Tittelbach.tv lobt: "Klug inszeniert istdas emotionale Wechselspiel von Nähe und Distanz". Und Bild+Funkfindet, dass sich "Lautlose Tropfen" "dem Thema mit gebotenem Ernst"widmet. Das neue SAT.1-Drama mit Stefanie Stappenbeck in derHauptrolle stellt ein Thema in den Mittelpunkt, das immer noch zuwenig Öffentlichkeit erfährt: Der Einsatz von K.-o.-Tropfen und dieGlaubwürdigkeit der Opfer sowie ihr Umgang mit dem Thema. Noch immerwerden in der Realität die meisten Fälle nicht zur Anzeige gebracht:"Es gibt viele Menschen - Frauen, Männer, Kinder - denen Gewaltangetan wird und die nicht gehört werden", erklärt HauptdarstellerinStefanie Stappenbeck die Wichtigkeit des K.-o.-Tropfen-Dramas. "Siefinden keine Worte dafür, fühlen sich schuldig oder es wird ihnenschlicht nicht geglaubt. Wir wollen mit unserem Film aufmerksammachen, ermutigen, wachrütteln. Es ist mir sehr wichtig, ein Teildavon zu sein und ein solches Schicksal sichtbar zu machen." In derRolle der Franziska Wellmer spielt Stappenbeck eine Lehrerin,glücklich verheiratet, Mutter einer Teenagertochter. Nach einemKlassentreffen wacht Franziska nackt und ohne Erinnerung in einemverwüsteten Hotelzimmer auf. Obwohl sie nicht mehr weiß, was in derletzten Nacht passiert ist, begreift sie schnell, dass etwasSchreckliches vorgefallen sein muss. Als Polizei und Ärzte sichaußerstande sehen, ihr zu helfen, versucht Franziska auf eigeneFaust, die Ereignisse der Nacht zu rekonstruieren, den Täter zufinden und zur Verantwortung zu ziehen ... Weitere Rollen im Drama"Lautlose Tropfen" übernehmen u.a. Max von Pufendorf, MiraBartuschek, Oliver Wnuk, Steffen Groth, Max Hoppe und Lucas Prisor.Fakten:- Laut Statistik des BKA wurden 2017 in Deutschland 11.282Menschen Opfer von Vergewaltigung oder sexueller Nötigung. Das sinddie offiziellen Zahlen. Die meisten Opfer von K.-o.-Tropfen bringendie Tat nie zur Anzeige.- Wirkstoffe für K.-o.-Tropfen sind in einigenIndustriechemikalien enthalten und frei erhältlich. Sie sind meistgeschmacksneutral. Eine Initiative zum verpflichtenden Zusatz vonBitterstoffen in solche Chemikalien blieb bisher ergebnislos.- "Lautlose Tropfen" ist der Auftakt der SAT.1-Themenfilm-Reihe#WirZeigenHaltung. An den kommenden Montagen sind Josefine Preuß ineinem Stalking-Thriller ("Dein Leben gehört mir") und Sonja Gerhardtin einem Zivilcourage-Drama ("Ein ganz normaler Tag") zu sehen.Kooperationspartner für die SAT.1-Reihe ist die PolizeilicheKriminalprävention der Länder und des Bundes.- Die Produzenten Jochen Ketschau und Mirko Schulze schrieben auchdas Drehbuch des Dramas. Regie führt Holger Haase, der u.a. schon dasErfolgs-Drama über häusliche Gewalt, "Die Ungehorsame", inszenierte."Lautlose Tropfen" am Montag, 25. März 2019, um 20:15 Uhr inSAT.1.Ausführliche Informationen zu allen drei Themenfilmen in SAT.1finden Sie unter http://presse.sat1.de/Wir-zeigen-HaltungKontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina Kommunikation/PR Unit FictionMedienallee 7 ꞏ D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Stephanie Bruchner Tel. +49 89 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell