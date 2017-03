Bet-at-home.com: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

fast verdoppelt hat sich auf Jahressicht der Kurs der Bet-at-home-Aktie! Und auch die 3-Monats-Performance der Aktie liegt mit +35% im äußerst positiven Bereich. Nach oben hin gibt es keine charttechnische Begrenzung – gewissermaßen gilt hier: The sky is the limit! Denn die Aktie eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Entsprechend liegt die 3-Jahres-Performance bei mehr als 450% Plus, auf 5-Jahres-Sicht sind es gar rund 650% Zuwachs! Wie kann es weitergehen?

Bet-at-home.com Aktie: Auf 5-Jahres-Sicht stehen rund 650% Plus zu Buche!

Die jüngsten News von Unternehmensseite stützen diesen grandiosen Aufwärtstrend auch. Beispiel Dividende: Da soll der Hauptversammlung, die am 17. Mai 2017 ansteht, nicht nur eine Erhöhung der Dividende von 2,25 auf 2,50 Euro vorgeschlagen werden. Es soll zudem eine Sonderdividende von 5,00 Euro geben – zusammen also 7,50 Euro pro Aktie. Wieso? Zitat Bet-at-home.com: „Durch die erstmalige Ausschüttung einer außerordentlichen Dividende sollen die Aktionäre der bet-at-home.com AG angemessen an der überdurchschnittlichen Gesamtentwicklung der letzten Jahre beteiligt werden.“ Das ist eindeutig!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.