Bet-at-Home.com: Kritische Situation!

keine besonders positive oder negative Kursentwicklung ist heute bei der Aktie von Bet-at-Home.com zu verzeichnen. Dabei spitzt sich die ohnehin kritische Lage des Unternehmens, die zumindest ich persönlich sehe, weiter zu.

CEO Franz Ömer mit umfangreichem Aktienverkauf!

Kürzlich habe ich ja bereits darüber berichtet, dass CEO Franz Hömer einen Großteil seiner Aktien verkauft hatte. War er bis zuletzt noch mit 3,75% des Aktienkapitals an Bet-at-Home.com beteiligt, ist er inzwischen nur noch mit gut 1% des Aktienkapitals investiert. Auch wenn das in einigen Finanzportalen leider noch nicht aktualisiert wurde, ist dies jedoch Fakt. Denn es gab dazu offizielle Meldungen des Unternehmens.

Grundsätzlich ist es nun so, dass man solche Insiderverkäufe nicht per se als negativ einstufen darf. Denn jeder Unternehmenslenker braucht eben auch Cash, bspw. um an der Kasse im Supermarkt bezahlen zu können. Dort würde man schließlich selbst von Mark Zuckerberg keine facebook-Aktien zur Bezahlung akzeptieren. Insofern kann es einfach sein, dass ein CEO mal Geld braucht und deshalb auscasht.

Geplanter Zusammenschluss in Großbritannien sorgt für weiteren Druck

Allerdings kam der Insiderverkauf zu einem in mehrfacher Hinsicht kritischen Zeitpunkt. Zum einen hatte Ömer selbst auf dem Frankfurter Eigenkapitalforum eine zwar überzeugende, aber dennoch etwas selbstkritische Präsentation des eigenen Unternehmens gegeben. So gab er bspw. auf Nachfrage zu, dass man eigentlich keinen USP oder „Burggraben“ für sein Unternehmen sehe. Ferner kam der Insiderverkauf auch aus charttechnischer Sicht an einer wichtigen Schaltstelle.

Heute wurde dann außerdem noch bekannt, dass der britische Glücksspielgigant GVC Holdings (u.a. Bwin und Sportingbet) den Konkurrenten Ladbrokes Coral Group für 3,9 Mrd. Britische Pfund (ca. 4,4 Mrd. Euro) schlucken möchte. Damit wird der Konkurrenzdruck für andere Anbieter wie eben Bet-at-Home.com noch größer, was wiederum den Insiderverkauf von Herrn Ömer in einem noch schlechteren Licht erscheinen lässt (wenngleich er keine Insiderinformationen gehabt haben dürfte). Daher bleibe ich bei der Aktie vorsichtig und würde hier einen Stoppkurs knapp unter 100,00 Euro setzen, um mich vor möglichen Kursverlusten in Richtung 80,00 Euro zu schützen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.