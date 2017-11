Bet-at-Home.com: Gut ist manchmal nicht gut genug!

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

zu den größten Verlierern im SDAX zählt heute die Aktie des Online-Wettanbieters Bet-at-Home.com. Dabei hat das Unternehmen eigentlich ganz gute Quartalszahlen vorgelegt. Eigentlich!

Quartalszahlen im Überblick, Erwartungen wurden erfüllt

In den ersten neun Monaten erzielte die Bet-at-Home.com ein Wett- und Spielvolumen von knapp 2,4 Mrd. Euro. Folglich stieg der Brutto-Wett- und Gamingertrag um +8,7% auf 108,7 Mio. Euro. Das EBITDA in Q3 alleine lag bei 8,0 Mio. Euro, in den ersten neun Monaten wurden kumuliert 25,4 Mio. Euro erzielt. Auch das EBIT konnte um 3,9 Mio. Euro auf 24,4 Mio. Euro (+19%) gesteigert werden.

Diese Zahlen lesen sich ganz gut und sind es auch. Denn damit wurden die Erwartungen des Managements und somit von Anlegern und Analysten weitestgehend punktgenau erfüllt. In der Folge bestätigt der Vorstand auch nochmals seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Darüber hinaus schlägt er für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende zwischen 6,00 und 8,00 Euro je Aktie vor, die jedoch noch von Aufsichtsrat und Hauptversammlung abgesegnet werden muss.

Aktie gerät unter Druck, charttechnisch kritisch!

Trotzdem steht die Aktie heute unter größerem Abgabedruck, was in den einschlägigen Foren im Internet auch zum Teil durchaus kontrovers diskutiert wird. Dabei sind die heutigen Kursverluste gar nicht so unverständlich, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Denn zwar hat Bet-at-Home.com die Erwartungen erfüllt, mehr aber eben auch nicht. Und bei der Dividende haben sich einige Anleger wohl sogar etwas mehr erwartet, hier wurde auf bis zu 10,00 Euro je Aktie spekuliert.

Hinzu kommt, dass die Aktie zwar eine ordentliche Dividendenrendite (zwischen 5,2-6,9% p.a.) bietet, ansonsten mit einem KGVe von über 26 aber kein Schnäppchen mehr ist. Zumal es immer mehr Online-Wettanbieter gibt, die sich nur noch wenig voneinander unterscheiden (Stichwort: Diversifikation). Auch charttechnisch ist die Situation nun kritisch, nachdem der Titel mehrfach am charttechnisch wichtigen Widerstand zwischen 126 und 128 Euro abgeprallt ist. Daher gilt es nun die weitere Entwicklung des Titels genau im Auge zu behalten!

Ein Beitrag von Sascha Huber.