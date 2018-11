Bet-at-Home: Rekordgewinn dank Fußball-WM

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zahlt sich für Bet-at-home (WKN: A0DNAY) voll aus und bringt ein Rekord-EBITDA für das dritte Quartal in Höhe von 13,0 Millionen Euro. Trotz dieses positiven Effekts verringerte sich das 9-Monatsergebnis (EBIT) von 24,4 Millionen Euro im Vorjahr auf nun 22,9 Millionen Euro.

Die Zahlen sind passabel. Im Kursverlauf spiegeln sich jedoch auch die Erwartungen des Marktes wider, der nach rund -50% im 12-Monatszeitraum künftig von keiner (großen) Wachstumsdynamik bei bet-at-home ausgeht. Im Geschäftsjahr 2018 will das dividendenstarke Unternehmen (7,50 Euro pro Aktie) ein EBITDA zwischen 36 und 40 Millionen Euro erzielen.

