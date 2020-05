Bet-at-Home: Kommt jetzt eine neue Strategie?

Bet-at-home bekommt die Corona-Krise voll zu spüren. Der Wett- und Gaming-Anbieter litt im ersten Quartal insbesondere unter dem frühzeitigen Abbruch der wichtigsten Fußballligen in Europa. Unter dem Strich verringerte sich der Brutto-Wett- und Gaming-Ertrag um 13,4 % auf nur noch 32,2 Millionen Euro. Allerdings war es hier nicht nur die Corona-Pandemie, die belastete, sondern auch deutliche Rückgänge in Polen und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



