Bet-At-Home Com: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bet-At-Home Com, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.03.2019, 07:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 56,47 EUR.

Unsere Analysten haben Bet-At-Home Com nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Bet-At-Home Com mit einer Rendite von -15,67 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,31 Prozent. Auch hier liegt Bet-At-Home Com mit 20,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bet-At-Home Com aktuell 11,05. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +8,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Bet-At-Home Com bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bet-At-Home Com von 56,3 EUR ist mit -4,75 Prozent Entfernung vom GD200 (59,11 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 60,33 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,68 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bet-At-Home Com-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.