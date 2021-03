BetMGM Aktie: Kooperiert mit Buffalo Wild Wings!

Es gibt eine wachsende Anzahl von Unternehmen, die auf dem Online-Sportwetten- und iGaming-Markt konkurrieren. BetMGM ist einer der Top-Player und könnte einen Schritt machen, um seinen Marktanteil in Zukunft zu vergrößern.

Buffalo Wild Wings kündigte am Donnerstag eine Partnerschaft mit BetMGM an. Die BetMGM-App wird Geolocation-Technologie nutzen, um maßgeschneiderte Aktionen und Wettarten für Gäste in Buffalo Wild Wings in ausgewählten Märkten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



