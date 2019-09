Baden-Baden (ots) -Ausstrahlung der TV-Show "Das Special" am 20. September 2019 um23:30 Uhr im Ersten / Termin 2020: 17. bis 19. September inBaden-BadenZum 25. "SWR3 New Pop Festival" kamen vom 12. bis 15. September2019 rund 60.000 Musikfans nach Baden-Baden, um die Auftritte derKünstlerinnen und Künstler zu erle-ben. Das Abschlusskonzert wird TimBendzko am heutigen Sonntagabend (15.9.2019) im Theater spielen.Konzerte in besonderen LocationsDie Konzerte des 25. "SWR3 New Pop Festival" fanden auch in diesemJahr in besonderen Locations statt: Newcomer wie Dean Lewis, FreyaRidings und Lewis Capaldi spielten Konzerte im Theater, Festspielhausund Kurhaus Baden-Baden. Zu den Highlights des Festivals zähltenaußerdem die Verleihung des "SWR3 Pioneer of Pop"-Awards an dieFantastischen Vier sowie die Verleihung des "SWR3 Lifetime"-Awards anAlice Cooper. Überreicht wurde der "SWR3 Lifetime"-Award vonNeu-Baden-Badener Thomas Gottschalk. In der Show traten auch Lena,Matt Simons, Mark Forster und James Blunt auf. Ausgestrahlt wird dieAufzeichnung am 20. September 2019 um 23:30 Uhr im Ersten.Multimedial auf allen KanälenWährend der Veranstaltung sendete SWR3 von Donnerstag bis Samstagjeweils elf Stunden das "SWR3 Festivalradio". Übertragen wurde auchüber das Digitalradio DAB+ sowie über den SWR3 Video-Livestream aufwww.SWR3.de. SWR3 Programmchef Thomas Jung freut sich über den Erfolgdes Jubiläums: "Das 25. 'SWR3 New Pop Festival' war das Schönste,das wir bislang für die Fans auf die Beine gestellt haben: Eine Stadtvoller Musik, begeisterte Men-schen und Künstler, die diesesbesondere Flair in Baden-Baden nicht vergessen werden. Auch unserUmweltkonzept fand viel Zustimmung und wir werden diesen Weg zu einemnachhaltigen Festival fortsetzen".Rahmenprogramm rund um das FestivalAuch ohne Tickets konnten die Besucher die Konzerte live auf einerLeinwand vor dem Kur-haus verfolgen. Auf der Livebühne interviewtedarüber hinaus Moderator Pierre M. Krause Stars und Newcomer. Abendszeigten spielten Nachwuchstalente Unplugged-Konzerte auf derLivebühne.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/swr3-new-pop-festival-2019-besucherrekordFotos: www.ARD-Foto.dePressekontakt: Bruno Geiler, Telefon: 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell