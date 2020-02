Besucherhighlights auf der ITB Berlin 2020: Pressekonferenz und Fototermin (FOTO)

Berlin (ots) - Am Privatbesucherwochenende, 7. bis 8. März 2020, macht die ITBBerlin allen Weltenbummlern wieder Lust auf Fernweh. Auf der weltweit größtenReisemesse erwartet die Besucher ein erlebnisreiches Wochenende mit fremdenKulturen und Menschen aus aller Welt. Aussteller aus über 180 Ländern undRegionen informieren über die schönsten Reiseziele und machen mit ihrenkulturellen Darbietungen und kulinarischen Kostproben Lust aufs Reisen.Im Mittelpunkt der 54. ITB Berlin steht das offizielle Gastland 2020, Oman, dasin Halle 2.2 sowie in Halle 4.1. am Wochenende auf eine "Reise" in das spannendeSultanat einlädt. Als ältester unabhängiger Staat der arabischen Welt konnte derOman seine Gesellschaft modernisieren und dabei die wesentlichen Aspekte seinerKultur und seines Erbes erhalten - was das Land zum perfekten Reiseziel für alljene werden lässt, die ein authentisches Arabien-Erlebnis suchen.Nach dem erfolgreichen Start 2018 geht das Berlin Travel Festival vom 6. bis 8.März 2020 in der Arena Berlin in die dritte Runde. Mit seinem Festivalcharakterbildet die Veranstaltung die perfekte Ergänzung zur ITB Berlin.Wir informieren über die Highlights am Privatbesucherwochenende:am Mittwoch, 19. Februar 2020, 11 UhrGärten der WeltOrientalischer GartenSaal der EmpfängeEisenacher Straße 9912685 Berlin- 10.55 Uhr Fototermin: "Oman"- 11.00 Uhr Pressekonferenz- 11.45 Uhr Q&AsEs informieren:- David Ruetz, Head of ITB Berlin- Thomas Tischler, Tischler Reisen- Bernd Neff, Co-Founder Berlin Travel FestivalModeration: Julia Sonnemann, PR Manager ITB BerlinDer Eingang zum Saal der Empfänge befindet sich beim Orientalischen Garten (100m rechts vom Eingang Nord). Diesen erreichen Sie über den Parkplatz 2.Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um verbindliche Anmeldung überfolgenden Link: www.otseinladung.de/event/2d2cce89f3Wir weisen darauf hin, dass der Einlass nur in Verbindung mit einem amtlichenDokument mit Lichtbild erfolgen kann und die Teilnahme an der Veranstaltungausschließlich akkreditierten Medienvertretern der ITB Berlin 2020 vorbehaltenist. Akkreditieren Sie sich für die ITB Berlin 2020 online unterwww.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Vergünstigte Tickets online, bei der BVG und der S-Bahn BerlinFür die ITB Berlin-Publikumstage am Samstag und Sonntag, 7. und 8. März 2020,können Besucher das Tagesticket für nur 13 Euro statt 16 Euro unterwww.itb-berlin.de/tickets online kaufen. Mit dem Ausdruck der Eintrittskartekommen Privatbesucher bequem und ohne Anstehen in die Messehallen. Alternativsind Gutscheine für die ITB Berlin an einem der vielen Automaten oder in denKundenzentren von BVG und S-Bahn zu erwerben. Dort kostet der Gutschein für einTagesticket ebenfalls bis zum 8. März 12 Uhr nur 12 Euro statt 16 Euro.Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Zutritt.Schüler und Studenten erhalten ein ermäßigtes Tagesticket zum Preis von achtEuro. Das Last Minute Ticket für den 8. März ab 14 Uhr kostet an der Tageskasseacht Euro.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4517860OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell