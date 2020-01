Besucher- und Umsatzzuwächse von fast 15 Prozent: Deutsche Kinobranche wieder im Aufwind

Berlin (ots) - Die Kinobranche geht deutlich gestärkt in das Jahr 2020. Nach demBesucherrückgang im Jahr 2018 gelang letztes Jahr die erhoffte Trendwende undals erster Zwischenschritt die Rückkehr auf das Besucherniveau der Jahre2016/2017. "Für unsere Kinos liegt ein solides Kinojahr hinter uns", resümiertdie Vorstandsvorsitzende des HDF Kino e.V., der zentralen Interessengemeinschaftder Kinobetreiber in Deutschland mit über 600 Mitgliedsunternehmen, ChristineBerg: "Mit Investitionen und großem Engagement hat die Branche bewiesen, dasssie sich erfolgreich den Herausforderungen stellt - und auf Basis derBesucherzahlen auch optimistisch in die Zukunft schauen kann."DIE EISKÖNIGIN 2, JOKER aber auch DAS PERFEKTE GEHEIMNIS - die deutschen Kinoskonnten auf eine Vielzahl sehenswerter Produktionen vertrauen, die das Publikumvor die Leinwände lockte. Auf der anderen Seite haben viele Kinounternehmen aberauch ihrerseits die Voraussetzungen geschaffen, um dem Publikum besondereErlebnisse zu bieten. Investitionen in verbesserte Serviceleistungen, mehrKomfort und innovative Technik beginnen sich auszuzahlen. "Damit ließen sichwieder deutlich mehr Besucher von der einzigartigen Atmosphäre im Kinobegeistern", freut sich die HDF-Chefin. Mit einem Besucher- und Umsatzzuwachsvon knapp 15 Prozent zum Vorjahr sieht Berg die Kinos auf einem guten Weg.Nicht alle Erwartungen erfüllen konnte hingegen mit nur knapp 22 Millionenverkauften Tickets im zurückliegenden Jahr der deutsche Film als Stütze desKinos. "Unser Publikum freut sich über Filme wie DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHELUFT oder auch DER FALL COLLINI," erklärt die Verbandsvorsitzende. "Unser Wunschund eine Herausforderung für die gesamte Branche sollte es jedoch sein, dasPotenzial deutscher Filme weiter auszuschöpfen und im neuen Jahrzehnt jährlichbis zu 35 Millionen Gäste in solchen besucherstarken deutschen Filmen begrüßenzu können."Pressekontakt:as-kommunikationsberatungArne Schmidt04131-244109as-kommunikationsberatung@t-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140283/4488140OTS: HDF Kino e.V.Original-Content von: HDF Kino e.V., übermittelt durch news aktuell