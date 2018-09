Besuchen Sie den Sicherheitsspezialisten in Halle 9 am Stand 9-416 bei Infinigate vom 9. bis 11. Oktober 2018 in Nürnberg

München (ots) - SonicWall präsentiert auf der it-sa 2018 neueLösungen für Ende-zu-Ende-CybersicherheitOb kabelgebundene oder drahtlose Netzwerke, mobile Umgebungen oderEndpunkte - SonicWall stellt auf der it-sa 2018 ein neues Portfolioan Lösungen für durchgängige Sicherheit für kleine, mittelständischeund große Unternehmen vor. Dies umfasst auch die SonicWall CaptureCloud-Plattform für ein integriertes und automatisiertesSicherheitsmanagement.SonicWall, ein etablierter Anbieter von Sicherheitslösungen, derbereits heute mehr als eine Million Netzwerke absichert, präsentiertauf der diesjährigen IT-Security-Messe it-sa zahlreiche neueLösungen, die ab sofort verfügbar sind und in Europa erstmals einerbreiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Lösungen zeichnen sichdurch eine niedrige TCO, maximale Sicherheit und hoheBenutzerfreundlichkeit für kabelgebundene, drahtlose und mobileUnternehmensnetzwerke sowie Endpunkte aus.Neue leistungsstarke Next-Generation FirewallsZu den neuen Firewalls der Serie NSa für mittelständischeUnternehmen zählen die Modelle NSa 6650, 9250, 9450 und 9650. Siebieten eine bis zu 1,5-fach höhere Leistung als die Vorgänger sowieim HA-Bundle Hochverfügbarkeit für einen zuverlässigen,kontinuierlichen Geschäftsbetrieb bei der niedrigsten TCO imBranchenvergleich. Die Firewalls verfügen über 10-GbE- und2,5-GbE-Schnittstellen, um mehr Geräte direkt an dieSicherheitslösung anzubinden, ohne dass ein Switch erforderlich ist.Zudem ermöglichen sie mehr Verbindungen als ihre Vorgänger,einschließlich der nahezu fünffachen Anzahl an SPI-Verbindungen (SPI:Stateful Packet Inspection) und der 25-fachen Anzahl anSSL/TLS-DPI-Verbindungen (DPI: Deep-Packet-Inspection).Zudem können sich Messebesucher auch von den Vorteilen derSonicWall NSa 2650 überzeugen, die das Beratungs- und Testinstitutfür Cybersicherheit NSS Labs aktuell in einem unabhängigen Test undAnbietervergleich als "empfehlenswert" einstufte.Die Next Generation Firewall überzeugte mit einerEffektivitätsrate von 98,8 Prozent und einer sehr niedrigen TCO von3,42 EUR pro geschütztem Mbps. Die Lösung bewies zudem 100-prozentigeWirksamkeit für den Schutz vor hochentwickelten Evasion-Technikeninklusive URL, FTP, HTTP, Telnet und HTML sowie vor Verschleierungs-und Fragmentierungstechniken. Ebenfalls zu 100 Prozent konnteSonicWall in den Kategorien Stabilität und Zuverlässigkeitüberzeugen.Darüber hinaus präsentiert SonicWall auf der it-sa 2018 die neueSerie NSsp 12000. Diese Serie mit den beiden Modellen NSsp 12400 und12800 richtet sich an MSSPs, große Unternehmen mit verteiltenInfrastrukturen und Data Center. Diese Firewalls bieten mit mehreren40-GbE-Schnittstellen den hohen Durchsatz, den große Unternehmen fürheutige leistungsstarke Netzwerkumgebungen benötigen. Zudemunterstützen sie mehr miteinander verbundene Geräte und eine hoheZahl an unverschlüsselten und verschlüsselten Web-Sessions.Beide Firewall-Serien NSa und NSsp nutzen innovative Technologienwie Machine Learning, die Schutz vor hochentwickeltenCyberbedrohungen wie Ransomware, Zero-Day-Attacken undNetzwerkangriffen bieten - ohne dabei die Leistung zubeeinträchtigen.Cloudbasierte Plattform für das Sicherheitsmanagement, dasReporting und AnalysenUm die hohen Sicherheitsanforderungen mittelständischer wie auchgroßer Unternehmen erfüllen zu können, bietet SonicWall mit derSonicWall Capture Cloud-Plattform eine Lösung für ein integriertesund automatisiertes Sicherheitsmanagement und schafft damitEnde-zu-Ende-Sicherheit für Unternehmen - über alle Netzwerke,Endpunkte, Firewalls und Anwendungen hinweg.Die SonicWall Capture Cloud-Plattform kombiniert das CaptureThreat Network für die weltweite Sammlung und Auswertungvektorübergreifender, sicherheitsbezogener Informationen, die CaptureATP Sandbox für die fortschrittliche Gefahrenabwehr sowie das CaptureSecurity Center. Das SonicWall Capture Security Center ermöglicht es,alle Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsservices mit größtmöglicherTransparenz, Genauigkeit und Geschwindigkeit zu steuern ("Single Paneof Glass") und zahlreiche Aufgaben zu automatisieren. Unternehmenkönnen so ihre gesamte Sicherheitsinfrastruktur sehr einfach undkosteneffizient in der Cloud verwalten."Die Zahl der Angriffsvektoren steigt täglich - und auch dieKomplexität der Cyberbedrohungen wird weiterhin zunehmen. Allein inder ersten Hälfte des Jahres 2018 konnten wir mehr als 5,99Milliarden Malware-Angriffe verzeichnen. Unternehmen sind immerhöheren Risiken ausgesetzt", erklärt Sven Janssen, Regional DirectorCentral Europe bei SonicWall. "Unternehmen sollten jede Maßnahmenutzen und auf innovative Sicherheitslösungen setzen, um mit einersich verändernden Bedrohungslandschaft Schritt halten zu können.Unser neues, optimiertes Lösungsportfolio bildet die Grundlage fürwertvolle Bedrohungsinformationen, wirksame Sicherheitsmaßnahmen unddie automatisierte Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit."Unterstützung und Leistungen für PartnerDarüber hinaus können sich interessierte Systemhäuser und Resellerauf der it-sa 2018 über die Unterstützung und Leistungen fürVertriebspartner informieren. So präsentiert SonicWall beispielsweisedas neue Partnerprogramm für Managed Security Service Provider.Partner können im Rahmen des Programms ihr Leistungsportfolio um dieflexiblen Managed Security Services erweitern, die in dieSicherheitsplattform von SonicWall integriert sind. DasSecureFirst-MSSP-Programm von SonicWall bietet Schulungen,Qualifizierungen, Unterstützung und finanzielle Vorteile, mit denenPartner ihren Managed Security-Geschäftsbetrieb ausbauen können. Siekönnen so für ihre Kunden beispielsweise die Leistungsüberwachung,das Monitoring der Warnmeldungen, die Konfigurationen undLebenszyklusmanagement übernehmen und Host-gestützten E-Mail-Schutz,verwalteten Netzwerkschutz oder auch kundenspezifischeDienstleistungen anbieten.Besuchen Sie SonicWall in Halle 9 am Stand 9-416 auf der it-sa2018 in Nürnberg.Gerne vereinbaren wir für Sie vorab einen Interview-Termin mitSven Janssen, Regional Director Central Europe bei SonicWall.Kontaktieren Sie uns!Weiterführende InformationenSonicWall veröffentlicht kontinuierlich aktuelle Informationen zuCyberbedrohungen auf der frei zugänglichen Website Capture SecurityCenter. Detaillierte Informationen zur aktuellen Sicherheitslagefinden Sie im "2018 SonicWall Cyber Threat Report":www.sonicwall.com/ThreatReport.Die Pressemitteilung finden Sie unter folgendemLink:http://ots.de/NUPkxr auf der it-sa 2018.pdfHier geht es zu den Produktbildern:- Das SonicWall Capture Security Center: http://ots.de/CJfLqU- Die neue NSa-Serie der SonicWall Next-Generation-Firewalls:http://ots.de/zaOmaL- Die SonicWall Capture Cloud-Plattform: http://ots.de/ENOBrVSonicWall - das UnternehmenSeit mehr als 26 Jahren bekämpft SonicWall Cyberkriminalität undschützt kleine, mittelständische und große Unternehmen weltweit.Gestützt durch die Forschungsarbeit der SonicWall Capture Labs unddurch die beeindruckende Expertise der mehr als 26.000Channel-Partner weltweit, sichert SonicWall mehr als eine MillionUnternehmens- und mobile Netzwerke, E-Mails, Anwendungen und Datenmit den preisgekrönten Lösungen für die Erkennung und Abwehr vonBedrohungen in Echtzeit ab. SonicWall - das UnternehmenSeit mehr als 26 Jahren bekämpft SonicWall Cyberkriminalität undschützt kleine, mittelständische und große Unternehmen weltweit.Gestützt durch die Forschungsarbeit der SonicWall Capture Labs unddurch die beeindruckende Expertise der mehr als 26.000Channel-Partner weltweit, sichert SonicWall mehr als eine MillionUnternehmens- und mobile Netzwerke, E-Mails, Anwendungen und Datenmit den preisgekrönten Lösungen für die Erkennung und Abwehr vonBedrohungen in Echtzeit ab. Diese Produkte in Kombination mit denLeistungen der Partner unterstützen heute mehr als 500.000Unternehmen und Organisationen in mehr als 200 Ländern dabei,Sicherheitsrisiken unmittelbar und automatisch zu erkennen undSicherheitsvorfälle zu vermeiden. So können sie effektiver arbeitenund müssen sich weniger Gedanken um ihre Sicherheit machen. WeitereInformationen finden Sie auf www.sonicwall.com.