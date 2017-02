Besuch von Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments in Berlin am Donnerstag/Freitag, 23.-24. Februar 2017

Berlin (ots) - Antonio Tajani, neuer Präsident des EuropäischenParlaments, wird sich am Donnerstag und Freitag dieser Woche für eineReihe hochrangiger Treffen in Berlin aufhalten.Programm des Besuchs:Donnerstag18.15 - 18.30 Uhr Treffen mit Michael Müller, RegierenderBürgermeister von Berlin19.00 Uhr Rundtischgespräch mit Unternehmerinnen (WeiberWirtschafteG)Freitag9.00 Uhr Besuch des Albert Einstein-Gymnasiums und Diskussion mitSchülern11.00 Uhr Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel12.15 Uhr Treffen mit Bundespräsident Joachim Gauck13.30 Uhr Pressekonferenz im Informationsbüro des EuropäischenParlaments, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, 1. EtageEine Verdolmetschung in das Deutsche/Italienische steht währendder Pressekonferenz zur Verfügung.Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 23.2.2017, 19 Uhr für dieTeilnahme an der Pressekonferenz per E-Mail beijudit.hercegfalvi@ep.europa.eu an.Zudem bitten wir insbesondere TV-Teams sich so rasch wie möglichbei uns wegen der Aufstellplätze zu melden (ebenfalls per Mail).Antonio Tajani wurde am 17. Januar 2017 für einezweieinhalbjährige Amtszeit bis zur nächsten Europawahl 2019 zumPräsidenten des Europäischen Parlaments gewählt.Ziele seiner Präsidentschaft sind die weitere Annäherung desEuropäischen Parlaments an die Bürger und die gleichzeitige Erfüllungseiner institutionellen Aufgaben als Vertreter der Mitglieder desEuropäischen Parlaments, der in unmittelbarer Wahl gewähltenVertreter von mehr als 500 Millionen EU-Bürgern.Kontakt und Presseanmeldungen:Judit Hercegfalvi | Presseattachée | Informationsbüro desEuropäischen Parlaments in Deutschland+49 151 1725 7196 | judit.hercegfalvi@ep.europa.euCarlo Corazza | Sprecher des Präsidenten+32 498 99 28 62 | carlo.corazza@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell