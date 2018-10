Besuch aus China: Gebirgsjägerbrigade 23 überzeugt mit Perfektion und Vielfältigkeit (FOTO)

Bad Reichenhall/BayernBad (ots) -Rund 30 chinesische und deutsche Generale und Admirale sowieGeneral- und Admiralstabsdienstoffiziere haben am 24. September dieGebirgsjägerbrigade 23 "Bayern" in Bad Reichenhall besucht. Sieerhielten eine Führung durch die Regionalausstellung der Brigade,lernten das Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen 230kennen und erlebten eine Vorführung zum Gebirgskampf im SteinbruchWachterl.Der Kommandeur der Gebirgsjägerbrigade 23, Brigadegeneral JaredSembritzki, begrüßte die hochrangigen Gäste zunächst in derHochstaufen-Kaserne. Hier sprach der ehemalige Generalinspekteur derBundeswehr, General a. D. Wolfgang Schneiderhan, der die Delegationanführte, den Gästen Glückwünsche zum chinesischen Mondfest aus. Esfiel dieses Jahr auf den 24. September. Die chinesischen unddeutschen Offiziere waren Teilnehmer am 13. sicherheitspolitischenSeminar, das die Beziehungen zwischen den Streitkräften derVolksrepublik China und der Bundeswehr weiterentwickeln und vertiefensoll.zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.oktober2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB5D9LZ623DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell