Frankfurt (ots) -Am 8. und 9. September 2017 ist es so weit: BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier lädt ein zum Bürgerfest. "Wissen was beiDiabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" ist in diesem Jahr mit dabeiund freut sich, Teil des Festes zu sein. Am "Tag des offenenSchlosses", den 9. September, sind alle Bürgerinnen und Bürgerherzlich eingeladen, sich vor der schönen Kulisse von SchlossBellevue über Diabetes zu informieren und ihr Diabetes-Risiko testenzu lassen.Ein Fest zur Würdigung des EhrenamtsIm Zentrum des Bürgerfestes steht das Ehrenamt in all seinenFacetten. Zu diesem Zweck würdigt der Bundespräsident am ersten TagBürgerinnen und Bürger mit einer persönlichen Einladung, die sich inbesonderer Weise ehrenamtlich engagieren. Es wartet ein attraktivesProgramm mit Musik, Gesprächen und Schlossrundgängen. Am zweiten Tagöffnet der Bundespräsident die Türen von Schloss Bellevue für alleInteressierten: So kann jeder unter anderem Einblicke in den Amtssitzgewinnen und dem Bundespräsidenten begegnen. Währenddessen wird derSchlosspark zur Bühne für die Tatkraft der vielen freiwilligEngagierten - sei es in sozialen und kulturellen Projekten, in Sport,Bildung oder Naturschutz. Auch Initiativen, Organisationen undUnternehmen präsentieren ihr gesellschaftliches Engagement.Dabei sein und mehr über Diabetes erfahren"Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" ist eineder zahlreichen (Mitmach-)Aktionen vor Ort. Mit rund 6,5 MillionenBetroffenen gilt Diabetes als Volkskrankheit. Die von Sanofiinitiierte Aktion möchte das Bewusstsein für die Erkrankung schärfen.Zu diesem Zweck bietet "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter7 PLUS" den Besuchern neben Informationen rund um das Thema dieMöglichkeit, ihr Diabetes-Risiko testen zu lassen. Hierfür werdengezielt Fragen gestellt und Blutzucker- sowie Blutdruckwertegemessen. Bei Menschen mit bereits diagnostiziertem Diabetesschließen sich die Messungen des Langzeitblutzuckerwerts (HbA1c) undder Blutfettwerte an. Am "Tag des offenen Schlosses" wird zudem einLive-Zeichner die Eindrücke des Tages festhalten.Über "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS""Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" steht fürbundesweite, nachhaltige Informationen über die VolkskrankheitDiabetes: Mehr als eine halbe Million Besucher an 52 Standorten undmehr als 35.000 ausgewertete Risikochecks liefern fundierte Daten.Die von Sanofi initiierte Aktion kooperiert seit dem Jahr 2005 mitFachgesellschaften, Patientenorganisationen, Krankenkassen undMedien. Partner der Aktion sind: Adipositas Stiftung,Apotheken-Depesche, Ärzte Zeitung, Blood Sugar Lounge, Cholesterinund Co e.V. (CholCo), DAK-Gesundheit, Deutscher Diabetiker Bund e.V.(DDB), Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF), DeutscheDiabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes e.V. (DDH-M), DeutscheGesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz- undKreislauferkrankungen e.V. (DGPR), Diabetes-Journal, DiabetesZeitung, Diabetologen eG Baden-Württemberg, DiaExpert, DeutscherTanzsportverband e.V. (DTV), EKF Diagnostics, EuroMedix Health am DomGmbH, gesundheit.com, gesundheitswirtschaft rhein-main e.V.,HealthCapital, herzmedizin, Insulinclub.de, LZ Gesundheitsreport,Stiftung "Das zuckerkranke Kind", Verband der Diabetes-Beratungs- undSchulungsberufe e.V. (VDBD).Weitere Informationen finden Sie unter www.gesuender-unter-7.deSADE.DIA.17.08.2454Pressekontakt:Brickenkamp-PR GmbHBettina KühnhenrichDionysiusstraße 15447798 KrefeldTel.: 02151 6214600Fax: 02151 6214602E-Mail: kuehnhenrich@brickenkamp.deWeb: www.brickenkamp.deOriginal-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell