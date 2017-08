Zu Besuch bei den Flughafen-Bienen (FOTO)

Köln/Bonn (ots) -Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat sich amDienstagnachmittag bei einem Besuch am Köln Bonn Airport über denEinsatz von Bienen zum Biomonitoring von Luft-Schadstoffeninformiert. Schmidt, der auf Einladung des KölnerBundestags-abgeordneten Karsten Möring gekommen war und vonFlughafenchef Michael Garvens begrüßt wurde, verschaffte sich in derWahner Heide einen Eindruck, wie die fleißigen Tiere dieflughafennahe Umgebung überwachen."Flughäfen werden gemeinhin nicht mit Naturvielfalt in Verbindunggebracht. Zu Unrecht, denn die extensiv genutzten Grünlandflächenbieten allerlei Rückzugsraum für viele Pflanzen- und Tierarten.Speziell die Biene ist ein sensibler Indikator für die Vielfalt undden Zustand unserer Kulturlandschaft. Das Biomonitoring am FlughafenKöln/Bonn ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Verantwortung füreine möglichst hohe Umweltverträglichkeit des Flugbetriebs Rechnunggetragen werden kann", sagt Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt. Umzu untersuchen, welchen Einfluss die Emissionen auf die Umwelt haben,hat Köln/Bonn bereits 2004 als einer der ersten deutschen Airportsdas Biomonitoring mit bis zu 5 Bienenvölkern eingeführt. Dabei wirddie Eigenschaft der Biene als Sammlerin genutzt, um die Nachbarschaftdes Airports - im Aktionsradius von bis zu 3 Kilometern - aufLuftschadstoffe zu kontrollieren."Süßen Honig als Anzeiger für Schadstoffbelastungen in den Blütenzu nutzen ist ein hervorragender Weg, auf großflächigeSchadstoffbelastungen zu achten und sie auszuschließen. PunktuelleMessungen können das nur eingeschränkt leisten. Es lohnt sich,Biomonitoring auch in anderen Bereichen anzuwenden", sagtBundestagsabgeordneter Karsten Möring."Als Flughafen tragen wir eine besondere Verantwortung für unsereUmwelt. Mit dem Einsatz der Bienen gewinnen wir wertvolleErkenntnisse über die Luftqualität, wobei sich seit Einführung diesesVerfahrens noch nie Auffälligkeiten gegenüber Vergleichsproben vonflughafenfernen Standorten ergeben haben", erklärt FlughafenchefMichael Garvens.Die etwa 200.000 Bienen können während ihrer SammelflügeSchadstoffe über Luft, Wasser und Pflanzen aufnehmen. Um zuüberprüfen, ob Nektar oder Pollen mit Schadstoffen belastet sind,werden Honigproben in einem auf Umweltanalytik spezialisierten Laborauf Aromatische und Polyzyklische Kohlenwasserstoffe sowieSchwermetalle untersucht. Pro Jahr werden zwischen 200 und 300 GläserFlughafen-Honig produziert. "Unser Honig hat eine hervorragendeQualität und ist ein echter Genuss", so Flughafenchef Garvens. Erwerde regelmäßig an Gäste verschenkt und sei auch bei denFlughafen-Mitarbeitern sehr beliebt.Pressekontakt:Flughafen Köln/Bonn GmbHPostfach 98 01 20D - 51129 KölnT + 49 (0) 22 03 - 40-33 33F + 49 (0) 22 03 - 40-27 45presse@koeln-bonn-airport.dewww.koeln-bonn-airport.deOriginal-Content von: Flughafen K?ln/Bonn GmbH, übermittelt durch news aktuell