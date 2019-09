Besuch Deinen Saftladen - Deutschlands Fruchtsafthersteller öffnen ihre Türen (FOTO)

Döbeln (ots) -Heute fällt der Startschuss für die bundesweite Branchenaktion"Besuch Deinen Saftladen" bei der Kelterei Sachsenobst im sächsischenDöbeln. Am 21. und/oder 22. September ermöglichen bundesweit rund 30Unternehmen Verbrauchern einen Blick hinter die Kulissen derFruchtsaftherstellung. Initiiert wird diese Aktion vom Verband derdeutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) im Rahmen der von der EUgeförderten Kampagne "Natürlich mit Saft!".Deutschland ist nicht nur Weltmeister beim Fruchtsaftkonsum,sondern auch Spitzenreiter, wenn es um die Anzahl derFruchtsaftbetriebe geht. Nirgendwo auf der Welt gibt es so vieleFruchtsafthersteller wie in Deutschland - insgesamt 350 an der Zahl.Die Bandbreite der teilnehmenden Betriebe reicht von der kleinenfamiliengeführten Kelterei bis zum international agierendenMarkenunternehmen. Die Kelterei Sachsenobst steht stellvertretend fürdie mittelständischen Unternehmen der Fruchtsaftbranche. DasTraditionsunternehmen wurde 1936 gegründet und ist heute ein modernesFruchtsaftunternehmen. "Wir freuen uns, mit dieser AktionVerbrauchern die Möglichkeit zu geben, unsere heimische Saftkulturkennenzulernen. Für Sachsen und speziell hier im Obstland hat derObstanbau eine lange Tradition und wir sind uns unserer Bedeutung fürden Erhalt der Kulturlandschaft und der gesicherten Verwertung desObstes sehr bewusst", so Ronny Thiele, Geschäftsführer der KeltereiSachsenobst GmbH."Mit diesem bundesweiten Tag der offenen Tür bringen unsereFruchtsafthersteller den Verbrauchern die lange Tradition und dieStärken des Naturproduktes Fruchtsaft wieder ein Stück näher. Wirstellen zunehmend fest, dass Verbraucher grundlegende Dinge zumFruchtsaft nicht mehr wissen. Das wollen wir mit dieser Aktionändern", fasst Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des Verbandes derdeutschen Fruchtsaftindustrie e. V. die Ziele der Branchenaktionzusammen.Weitere Informationen zu den beteiligten "Saftläden" stellt derVerband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) auf einerzentralen Plattform unter www.natuerlich-mit-saft.eu zur Verfügung.Dort können sich interessierte Besucher auf einer virtuellenLandkarte über Hersteller in der Nähe informieren - inklusive eAdressen, Terminen sowie geplanter Aktivitäten. Fragen dazubeantworten außerdem der VdF (info@fruchtsaft.de) sowie dieUnternehmen unter den angegebenen Kontaktdaten.Pressekontakt:Nicole IckstadtKampagnenbüro "Natürlich mit Saft!"c/o WPR COMMUNICATIONSchulstraße 25 - 53757 Sankt AugustinTel: 0 22 41 / 23 40 7-0 - E-Mail: info@fruchtsaft.deInternet: www.natuerlich-mit-saft.euOriginal-Content von: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie, übermittelt durch news aktuell