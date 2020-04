München (ots) - Die gestrige Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume erzielte einen Marktanteil von 20,7 %. 4,442 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Show, in der die "Quiz-Asse" Thorsten Zirkel und Eckhard Freise zu Gast waren. Sowohl beim Marktanteil als auch bei der Reichweite wurden damit neue Staffelrekorde aufgestellt. Am heutigen Mittwoch begrüßen die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die Schauspieler Ina Paule Klink und Christian Kohlund, die ab dem 23. April wieder in "Der Zürich-Krimi" im Ersten auf Verbrecherjagd gehen werden.Den höchsten Reichweiten- und Marktanteilswert seit Start der Serie im Januar 2017 verzeichnete die "WaPo Bodensee": 3,221 Millionen Zuschauer schalteten gestern die Folge "Hart am Wind" ein; der Marktanteil lag bei 11,6 %.Pressekontakt:Presseservice Das ErsteE-Mail: presseservice@daserste.dewww.daserste.dewww.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4561773OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell