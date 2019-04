München (ots) - Das "Großstadtrevier" hat sich gestern mit einemgroßen Knall und einem Bestwert von 11,7 Prozent Marktanteil aus der32. Staffel verabschiedet. 2,54 Millionen Zuschauer verfolgten amMontag die 438. Episode des Vorabendklassikers, in der die legendärePolizeiwache in Hamburg-Bahrenfeld in die Luft flog und diesympathische Crew um Dirk Matthies (Jan Fedder) und RevierleiterinKüppers (Saskia Fischer) die Arbeitsstätte - zumindest vorübergehend- verlor. Regie für die Folge "Das Revier explodiert" führte TomZenker nach einem Drehbuch von Elke Schuch. Im Mai 2019 werden dieDreharbeiten für die 33. Staffel in einem nagelneuen Studio beiStudio Hamburg fortgesetzt.Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend: "Das war ein fulminanterund würdiger Abschied von der alten Wache für das 'Großstadtrevier' -jetzt freuen wir uns auf das neue Zuhause für Jan Fedder und Co. aufdem Gelände von Studio Hamburg!"Das Vorabendquiz "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaumeverzeichnete am Montag mit einem Marktanteil von 20,5 Prozentebenfalls einen neuen Staffelrekord. 3,38 Millionen Zuschauerschalteten ein, als sich Bernd Hoëcker und Elton mit denSchauspielern Leonard Lansink und Roland Jankowsky den kuriosenFragen stellten.Frank Beckmann: "Gratulation an Kai Pflaume und seinem Team zumerneuten Staffelrekord! Ich bin sicher, dass es auch eineRekordstaffel wird. Respekt!""Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke, Ausführende Produzentin: Dr. ClaudiaThieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin istDiana Schulte-Kellinghaus (NDR)."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALim Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beimNorddeutschen Rundfunk."Großstadtrevier" im Internet unter www.DasErste.de/revier "Werweiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deAgnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell