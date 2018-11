Unterföhring (ots) - Bestwerte für ProSieben-Shows am Donnerstag:"The Voice of Germany" legt zu und triumphiert mit 21,6 ProzentMarktanteil (14-49 Jahre) die Prime Time. Die ProSiebenLate-Night-Show "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlaufbegeistert im Anschluss ebenfalls mit einem neuen Höchstwert von 13,1Prozent. Danach punktet das Star- und Lifestyle-Magazin "red" mitstarken 11,3 Prozent Marktanteil. ProSieben ist mit herausragenden12,9 Prozent Tagesmarktanteil klarer Marktführer am Donnerstag.Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Sonntag, 4. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1:Laura Neels (32, Berlin), Sebastian Stipp (32, Schönefeld beiBerlin), Donovan Noesser (24, Osnabrück), Juliane Götz (19,Paderborn), Daniel Striffler (30, München), Jessica Schaffler (17,Wels, Österreich), Kinga Balla (24, Grasbrunn bei München), LindaAlkhodor (16, Berlin), Timo Heßdörfer (26, Karlstadt bei Würzburg),Liam Blaney (26, Berlin), Flavio Baltermia (42, Bern, Schweiz),Mascha Winkels (28, Köln)Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 2.11.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell