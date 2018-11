Unterföhring (ots) - "Alle gegen Einen" weiter im Aufwind: Eltonsneue ProSieben-Show legt mit der dritten Ausgabe erneut zu undpunktet mit 11,2 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) amSamstag, was ein neuer Bestwert ist. Gut geschätzt, Greta! DieKölnerin beweist bei "Alle gegen Einen" Bauchgefühl, tippt acht von13 Runden besser als TV-Deutschland und gewinnt 34.000 Euro für ihreHochzeitskasse. "Mega, gigantisch, Hammer! Ich habe ehrlich gesagtnicht mehr damit gerechnet, weil ich bei der letzten Frage so weitdanebenlag. Aber ich fühl mich einfach großartig und kann es noch garnicht glauben", freut sich die 30-Jährige nach der Liveshow. In derFinalrunde ging es darum zu schätzen, wie lange eine 1000 Grad heiße,zwölf Kilogramm schwere Metallkugel braucht, um sich durch einen 15Zentimeter dicken Eisklotz zu schmelzen. Beim Liveversuch in der Showdauerte es 337 Sekunden.Bildmaterial aus der Show und das Versuchsprotokoll stehen absofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 04.11.2018 (vorläufig gewichtet)Das waren die Versuche in der dritten Ausgabe von "Alle gegen Einen"1. Versuch: "Motocross über Wasser"Wie weit fährt ein Motocross-Fahrer mit etwa 100 km/h über Wasser,bis er sinkt? Lösung: 49 Meter2. Versuch: "Autoscooter"Wie viele Crashs verursachen die Promis Sonja Zietlow und MatthiasSteiner in drei Minuten mit den Autoscootern von 14 Fahrlehrern?Lösung: 413. Versuch: "Blank gefädelt"Wie lang ist der komplette Wollfaden, aus dem ein Kleid genäht ist?Lösung: 422 Meter4. Versuch: "Wie viele von 100 - Tattoo"Wie viele von 100 lassen sich ein "Alle gegen Einen"-Tattoo stechen?Lösung: 175. Versuch: "Cycling-Schweiß"Wie viele Milliliter Schweiß verliert ein Cycling-Kurs in einer45-Minuten-Einheit? Lösung: 1100 Milliliter6. Versuch: "Blattschuss"Wie viele von 1000 Papierblättern durchschlägt die Kugel einesBiathlongewehrs? Lösung: 5887. Versuch: "50-Cent-Münzen"Wie viele von 10.000 50-Cent-Münzen schafft ein Zuschauer in 60Sekunden einzupacken und mit nach Hause zu nehmen? Lösung: 19568. Versuch: "Menschliche Flagge"Bei wie viel km/h Windstärke hebt ein Skydiver ab und "weht" im Wind?Lösung: 241 km/h9. Versuch: "Stresstest"Wie hoch ist Bastian Bielendorfers maximaler Puls unterStressbelastung in einem Freizeitpark? Lösung: 157 Schläge pro Minute10. Versuch: "Raketenmühle"Wie viele Umdrehungen macht ein mit 100 Feuerwerkskörpern versehenesMühlrad, wenn diese nacheinander gezündet werden? Lösung: 2911. Versuch: "Bällebad"Wie viele Bälle verdrängt ein Sumoringer beim Sprung vomFünf-Meter-Turm in ein Bällebad-Areal? Lösung: 168612. Versuch: "Radwechsel"Wie viele Sekunden braucht eine DTM-Boxencrew, um die Reifen eineralten "Ente" mit klassischem Werkzeug zu wechseln? Lösung: 145Sekunden13. Versuch: "Heiße Kugel"Wie lange braucht eine 1000 Grad heiße Metallkugel, um sich durcheinen 15 Zentimeter dicken Eisblock zu schmelzen? Lösung: 337SekundenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -88Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell