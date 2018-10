Unterföhring (ots) - "Late Night Berlin" baut auf: Die ProSiebenLate-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf begeistert sehr gute 10,6Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer am späten Montagabend underzielt damit einen neuen Bestwert dieser Staffel. Nächsten Montag(15. Oktober, 23:10 Uhr, ProSieben) begrüßt Klaas Heufer-UmlaufMusiker Herbert Grönemeyer im Studio.Ab der kommenden Woche erhöht ProSieben die "Late NightBerlin"-Dosis: Klaas Heufer-Umlauf begrüßt seine Zuschauer und Gästeab dem 18. Oktober zusätzlich vier Mal auch donnerstags im Anschlussan "The Voice of Germany" auf ProSieben.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:09.10.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell