Unterföhring (ots) - Und es hat "Boom" gemacht! Die vierte Folgeder neuen sixx-Eigenproduktion "Boom my Room - Janin Ullmann möbeltauf!" erreichte am Mittwochabend sehr gute 1,8 Prozent Marktanteilbei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern - und damit den besten Wertder Staffel. Auch in der Sender-Zielgruppe der 14-39-jährigen Frauenkonnte die Home-Makeover-Show mit starken 2,8 Prozent Marktanteilüberzeugen. Im Anschluss zeigte sich auch "red.Style", moderiert vonJanin Ullmann, stark und stellte mit 1,7 Prozent Marktanteil in derZielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen neuen Bestwert auf (F 14-39J.: 2,3 Prozent MA). Der Tagesmarktanteil von sixx kann sichebenfalls sehen lassen: Er lag bei erfolgreichen 1,4 Prozent (Z.14-49 J.).Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 17.08.2017 (vorläufig gewichtet: 16.08.2017)